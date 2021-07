Un atleta argentino rindió un examen final en la Villa Olímpica y aprobó

Un atleta se entrena con muchísimo esfuerzo y sacrificio durante cuatro años para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, muchos no solo se centran en objetivos deportivos, sino que también estudian en la Villa Olímpica y, hasta incluso, deben rendir exámenes a distancia, una modalidad que está más instalada que nunca en el mundo tras la aparición de la pandemia de coronavirus.Eso mismo le ocurrió a Francisco Guaragna, uno de los once representantes que tendrá Argentina en Vela para Tokio 2020. "Pancho" comenzará su participación en la categoría Láser Standard en la madrugada argentina del domingo 25 de julio, pero unos días antes debió superar otro examen: nada menos que el final de la materia Estructura Económica, de la carrera Administración de Empresas que el nacido en Rufino cursa en la Universidad de Palermo, donde se sacó un 8."Aprobé las dos materias que estaba cursando este cuatrimestre. Una me tocó rendir en Valencia, unos días antes de viajar a Japón", contó; mientras que profundizó en la temática de la cursada: "La materia se trata de la historia argentina política. Los distintos presidentes que fueron gobernando y cómo repercutían sus decisiones en la economía. Compara los distintos gobiernos, sus políticas económicas y los distintos momentos que atravesaron".Aprobado, una materia menos para su carrera. Buenas vibras con la satisfacción del deber cumplido para el otro importante deber, nada menos que el de competir en los Juegos Olímpicos, representando a la celeste y blanca.