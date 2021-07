A puertas cerradas, empleados de Garbarino Concordia siguen cumpliendo funciones

Juan José Simonetti, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Concordia, explicó como sigue la situación de los trabajadores de la firma Garbarino, que atraviesa una crisis financiera.



En Concordia “a pesar de tener las persianas bajas, los trabajadores cumplen sus labores, si bien no lo hacen todos los días porque la mitad trabaja quince días y la otra mitad, lo hace los quince días restantes del mes”, explicó.



El gremialista indicó que a nivel nacional “habrían presentado una alternativa de alguien que cubra la situación económica. Hasta ahí sé, pero lo que pasará no y no tenemos más noticias que estas”, y subrayó que “con este socio estarían solucionando su deuda para poder continuar y así no terminar en una quiebra”.



Por último, Simonetti remarcó a Diario Río Uruguay que “la situación de la sucursal de Concordia por lo pronto está al igual que todas las firmas a nivel nacional”.