Coronavirus: falleció un niño de 9 años que no tenía factores de riesgo

Un niño de nueve años murió con coronavirus en la provincia de Formosa. El ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, detalló que fueron diagnosticados 248 nuevos casos de coronavirus y seis fallecidos.



Una de las víctimas mortales de la pandemia fue un niño de nueve años llamado Tobías, quien residía en la localidad de Costa Alegre, situada a unos 140 kilómetros al norte de la ciudad capital.



El médico infectólogo Julian Bibolini explicó, en conferencia de prensa, que el niño "no tenía factores de riesgo y entró al hospital con un cuadro de neumonía grave".



"Requirió oxígeno rápidamente pero, a pesar del tratamiento, el niño hizo un paro”, añadió el médico.



Bibolini comentó que “por referencias del personal de salud, el niño estuvo tres o cuatro días previos con sintomatología de Covid-19 y se detectó que la familia consultó a un curandero y no al sistema de salud inicialmente”.



Luego aclaró que “no es para echar la culpa a nadie, es algo cultural nuestro, y por eso siempre hacemos hincapié en la consulta temprana”.



También detalló que “no tenía factor de riesgo, entró por una neumonía grave al hospital, requirió oxígeno rápidamente y, a pesar de todo el tratamiento por esa insuficiencia respiratoria grave, hizo un paro. Se intentó hacer todo lo que se pudo, pero a pesar de ello no pudo salir”.



Luego reiteró que el niño fue diagnosticado con coronavirus por el test rápido de antígenos y dijo que, más allá de ello, “se están buscando otras causas bacterianas que pudieron haber causado la neumonía, ya que en toda neumonía grave en niños se estudian otras causas".