Volvió a sonreír: mejora niño atropellado por auto cuando cruzaba la calle

Gonzalo Sosa, el adolescente de 13 años, de Chajarí, que el pasado 29 de enero sufriera un grave accidente al ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar la calle; demostró en las últimas horas notables avances en relación a su recuperación.



En aquel entonces, y tras recibir los primeros auxilios en el hospital Santa Rosa de Chajarí, fue trasladado de inmediato al hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia. Tiempo después, lo trasladaron a un centro especializado en este tipo de tratamientos de rehabilitación en la localidad entrerriana de Galarza.



Este domingo Silvina Fochesatto, mamá de Gonzalo, manifestó: “Estoy muy contenta y emocionada. Hoy su papá y hermanos visitaron a Gonzalo, pero como era temprano estaba aún dormido. Al rato, me quedé sola con él y lo tomé de la mano para comenzar a jugarle y bailar, y me sonrió. Yo no lo podía creer”.



Más adelante contó a Chajarí al día que lo filmó pero en el video no se lo ve muy bien, y luego le sacó una foto. “La primera sonrisa fue la más lindo que vi en mi vida. Realmente no lo esperaba”.



“Hace aproximadamente una semana le bajaron un medicamento, porque la doctora quiero retirárselo con el tiempo, para que él esté más despierto”, explicó la madre.



En otro tramo dijo que “Gonzalo tiene más sensibilidad en sus piernas. Son lentos los avance pero ahí vamos. Hacía tantos meses que no veía una sonrisa de él, que no dejo de estar emocionada”.