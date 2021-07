Tragedia en Ruta 12: “Mi hijo pregunta cuándo van a volver su papá y su hermano”

El día del accidente

El siniestro fatal

Ángel y Mateo González perdieron la vida al ser atropellados por un empresario correntino que se encontraba drogado. "Es un duro golpe el que me ha dado la Justicia al concederle la domiciliaria a quién mató a mi esposo y a mi hijo", apuntó a, Karen Cufré."La Justicia me cerró las puertas en la cara, al cambiar la carátula y darle el arresto domiciliario”, manifestó la viuda de González en relación al beneficio concedido a Matías Piattoni, quien atropelló y mató a su esposo e hijo en la mañana 13 de febrero sobre Ruta Nacional 12.En la oportunidad, la mujer relató cómo atraviesa el dolor junto a sus dos hijos de 11 y 3 años. “Mi hija está sufriendo mucho, porque ve las cosas de mi esposo y de mi hijo, y le está afectando, por eso la mandé a Gualeguaychú para que se quede con mi madre”, contó al lamentar que “el más chiquito me pregunta por su papá y su hermano, que cuándo van a volver”. “No tengo palabras todavía para explicarle a un bebé de tres años que ellos no van a volver”, reconoció.“Vinimos con lo nuestro, sin conocer a nadie y a ejercer la profesión que tanto le gustaba a mi marido”, indicó Karen. Además, contó que cada vez que tenía un tiempo su esposo y su hijo iban a pescar.“Me enteré a las 11:30 del mediodía cuando llegaron dos policías de la comisaría novena para decirme, `señora me tiene que acompañar porque su marido tuvo un accidente sobre Ruta12´, como ellos salieron 5.30 yo pensé que ya estaban de regreso”, recordó.Y continuó: “Les pregunté por mi marido y me dijeron que había fallecido, me pidieron los documentos y recuerdo que se me hizo eterno el viaje a la comisaría novena; lo único que quería era verlos, salí a las 11:30 y volví a las 18:30”.“Me quedé hasta que el médico forense me llamó, no vi a mi marido ni a mi hijo. Yo fui con la esperanza de verlos, pero no los vi. El forense me dijo `te lo prohíbo mamá porque están demasiado destrozados´. Me quedé con la última imagen a las 5:30 de la mañana, de sus sonrisas picaras y su mirada traviesa que harían una aventura más”, confesó.Llegando a la capital de Corrientes, en el amanecer del sábado 13 de febrero, el empresario dedicado a trabajar con paradores y boliches Matías Piattoni chocó a la motocicleta en la que iban Mateo y Ángel y volcó cerca de la Granja Yatay.Según las primeras versiones, el hombre se trasladaba en un auto de alta gama por ruta 12 y, a la altura de la Granja Yatay, colisionó a la motocicleta. Luego volcó, dejando el saldo trágico de dos muertos.Los análisis realizados a la expareja de la bailarina Lourdes Sánchez, el empresario Matías Piattoni, que atropelló y mató a un hombre y su hijo en Corrientes, detectaron la presencia alcohol y droga, según información de fuentes oficiales que investigan el hecho.El informe que recibió la Fiscalía detalla que el empresario gastronómico había consumido Metilendioxi-metanfetamina (MDMA) “una droga de diseño comúnmente encontrada en las tabletas de éxtasis”. Además, “tenía 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre y 2,00 gramos de alcohol por litro de orina”.Piattoni fue imputado por doble homicidio culposo, tras protagonizar el siniestro vial que el pasado sábado terminó con la vida del cabo del Ejército Axel Ezequiel González (33) y su hijo Mateo (12).