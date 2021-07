"No pueden liberar a un asesino que mató drogado y alcoholizado"

Paula Larrosa es la abuela de Mateo González, y reclamó que se haga justicia por su nieto y que vuelvan a encarcelar a Matías Piattoni, el empresario protagonista del siniestro vial en el que el chiquito y su papá Ángel perdieron la vida, cuando se dirían a pescar en las primeras horas del sábado 13 de Febrero.Piattoni fue imputado por doble homicidio simple con dolo eventual y pasó 145 días privado de su libertad. Después la Cámara de Apelaciones de Corrientes cambió la carátula del expediente a homicidio culposo y fue excarcelado. Paula cargó contra la justicia correntina y denuncia una serie de encubrimientos para atenuar lo que calificó como “una masacre”.La Cámara de Apelaciones de Corrientes le otorgó la excarcelación al empresario Matías Piattoni previo cambiar la carátula del expediente en que se lo investiga por haber sido protagonista del siniestro vial en el que murieron padre e hijo en febrero pasado. Piattoni había sido imputado en primera instancia por doble homicidio simple con dolo eventual, pero ahora la carátula pasó a ser sólo de homicidio culposo.Paula Larrosa, recordó que “Ángel y Mateo en ese día trágico salieron a pescar temprano, porque esa noche se iban a juntar con unos amigos a comer pescado. Iban al Kilómetro 15 como se lo conoce en Corrientes, cuando en el kilómetro 1037 de la ruta 12 un auto que venía de Paso de La Patria, conducido por Matías Piattoni, cruzó de mano y los mató en el acto a mi nieto y yerno, que se dirigían en sentido contrario”.Denunció que Piattoni venía “drogado y borracho”, y aseguró que había estado “toda la noche en una fiesta clandestina en plena pandemia”.“Hacia Corrientes Capital se cruzó de carril a 120 kilómetros por hora. En esas condiciones se cruzó de carril y los hace volar por el aire a Ángel y Mateo, matándolos en el acto. Los destrozos en los cuerpos fueron tales que se los tuvo que velar a cajón cerrado, inclusive a mi hija no les dejaron ver los cuerpos”, relató la mujer a El Día.Además, contó que Piattoni estuvo unos días en la Comisaría Novena hasta que lo trasladaron y luego recibió el beneficio de la excarcelación. Denunció que el auto, un Mustang, fue secuestrado y quedó en la comisaria donde “la madre de Piattoni les habría pagado a unos presos para que lavaran el vehículo, algo que sorprendió a los peritos. Le preguntamos al fiscal que nos dijo que era posible que eso haya pasado y que le habían sacado fotos al auto”, y acotó que “el olor a podrido que se sentía en la comisaría era tan fuerte que por eso hicieron lavar el auto”.Larrosa se quejó del funcionamiento de la justicia, marcando que “ampara a delincuentes mientras nosotros no paramos de llorar a nuestros muertos sin poder hacer nada. Nos tienen atados de pies y manos”, dijo.La señora acusó que “la mamá y la hermana de Piattoni le dieron un inmueble a los jueces para que cambiaran la carátula y este asesino esperara el juicio en su casa, en tanto que nosotros seguimos llorando”, y enfatizó que no cree en la Cámara de Apelaciones de Corrientes.Sobre el presente de su hija y nietos, contó que “viven en una casita que habían comprado con mucho esfuerzo y en la actualidad tramita los papeles para la pensión que demora un año. Ahora cobra 13.000 pesos de ella, e igual cantidad por los nenes. Se trata de una ayuda del estado hasta que salga la pensión. Además compañeros de armas de Ángel (era Cabo del Ejercito), recaudan dinero que le entregan a mi hija y el Jefe de Regimiento también colabora”.Paula contó que trajo a su nieta Maité de 11 años a Gualeguaychú “para que salga un poco de Corrientes y tome un poco de aire, fuera del lugar donde asesinaron a mis seres queridos; mientras que Máximo de 4 quedó con la madre”, y valoró que su hija “está bancando una situación horrible con enorme entereza”.Con la voz quebrada, Paula contó que “Maité trata de asimilar la situación, pero cada tanto se larga a llorar en forma desconsolada. Su papá y su hermanito fueron asesinados...”.El abogado de la familia de las víctimas, Gaspar Moreno, calificó el falló como “lamentable” y adelantó que apelarán la decisión. “Piattoni está libre para seguir manejando alcoholizado y cometiendo delitos sin ningún problema”, se quejó.Por su parte, Karen en declaraciones realizadas en el programa María Delirio que se emite por T5 Satelital, afirmó que “la Justicia me dio la espalda, tengo el alma partida y un montón de sentimientos encontrados, además de mucha bronca, mucha impotencia”. En varios pasajes de dicha entrevista, se quebró en llanto. “No paré de llorar desde que el abogado me dio esta noticia”, finalizó.Llegando a la capital de Corrientes, en el amanecer del sábado 13 de febrero, el empresario dedicado a trabajar con paradores y boliches Matías Piattoni chocó a la motocicleta en la que iban Mateo y Ángel y volcó cerca de la Granja Yatay.Según las primeras versiones, el hombre se trasladaba en un auto de alta gama por ruta 12 y, a la altura de la Granja Yatay, colisionó a la motocicleta. Luego volcó, dejando el saldo trágico de dos muertos.