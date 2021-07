La Paz: temen que suban los casos tras festejos por el triunfo de Argentina

En la localidad de La Paz, temen que las reuniones por la final de la Copa América, y los festejos por la consagración del seleccionado Argentino, generen un aumento en los casos de covid.“Ahora se registra un descenso de casos, pero preocupa como puedan haber afectado los festejos, a la situación epidemiológica”, dijo el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, aY resaltó: “La sociedad salió a festejar y era imposible contenerla, ahora hay que esperar como evolucionan los próximos días”.A tan solo un día del inicio de las vacaciones de invierno, el presidente municipal, valoró que “la situación no es la que quisiéramos, pero en comparación a otros momentos de la pandemia estamos mejor y con más expectativas”. Además señaló que esperan que el turismo repunte, respecto al año pasado.Este martes, la localidad de La Paz cumple 186 años desde su fundación en 1835. Al respecto, el intendente informó que “nos habíamos acostumbrado a festejar estas fechas con artistas de primer nivel, internacionales, naciones y locales, contábamos con la presencia de artesanos y se llevaban a cabo diversas actividades, pero ahora no es posible”.Y señaló que este año inauguraron el arco de acceso a la ciudad, además realizarán actividades virtuales y presenciales. Sarubi, detalló que en los últimos años “la ciudad cambió en muchas cosas, como en los espacios públicos, paseos, las calles y vamos realizando obras que mejoran la calidad de vida”.En la localidad de La Paz, al igual que en la capital entrerriana, preocupa la altura del nivel del río, Sarubi resaltó que “las perspectivas no son buenas, pero trabajamos para mejorar el ambiente y es un desafío tener un ambiente más sano”.