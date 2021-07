Sociedad Reportaron 592 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos

Informaron 11 nuevas muertes asociadas a coronavirus este sábado en Entre Ríos. De acuerdo al arte diario emitido por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, ya son 1.930 los fallecidos por Covid-19 en la provincia.De los 11 nuevos fallecimientos, ocho corresponden a hombres. Tres de ellos paranaenses, de 81, 66 y 22 años, los cuales se encontraban internados en el Hospital San Martín, Baxada y San Antonio de Gualeguay respectivamente.Además, se registraron los decesos de dos pacientes de C. del Uruguay, de 60 y 70 años, se hallaban institucionalizados en el hospital J.J Urquiza de la localidad.Por su parte, en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia se produjo el desenlace de un hombre de 79 años oriundo de San Salvador.También se registró el deceso de un gualeyo de 65 años, internado en el San Antonio y de un crespense de 71 años que permanecía en un efector privado de la ciudad.Por otro lado, se informó el fallecimiento de tres mujeres. Una de ella de C. del Uruguay de 44 años, hospitalizada en JJ Urquiza de la misma localidad; una paciente de Federal de 76 años , internada en hospital Delicia C. Masvernat de Concordia y por ultimo una paranaense de 67 años institucionalizada en un efector privado de la capital entrerriana.