Peligros del calentamiento global: meteorólogos lanzan campaña y advertencias

La campaña "Show Your Stripes" se basa en visibilizar los gráficos de "rayas cálidas", representaciones visuales del cambio de temperatura medido en cada país durante al menos los últimos 100 años, diseñadas por Ed Hawkins, científico climático de la Universidad de Reading en el Reino Unido



En la gráfica, similar a un código de barras, se intenta concientizar "acerca de la urgencia de tomar medidas frente al cambio climático", ya que "la temperatura global sigue en aumento y Argentina no es la excepción".



El SMN destacó en un comunicado que "2021 es un año decisivo para tomar medidas tendientes a frenar el calentamiento global, para evitar reducir los impactos del cambio climático, que incluyen sequías, inundaciones y tormentas cada vez más frecuentes y más intensas".



Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. aseguró que "la ciencia es contundente al demostrar que el cambio climático es una realidad"



"Es muy importante que el conocimiento científico dialogue con quienes deben diseñar políticas e implementar medidas y acciones de adaptación, mitigación y respuesta, porque las consecuencias del cambio climático ya están entre nosotros y los esfuerzos realizados hasta el momento no son suficientes", detalló la meteoróloga.



Por su parte, Petteri Taalas, destacó que el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado del clima, mostró que 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados"



"Culminó la década más cálida registrada. La temperatura global promedio fue 1,2 °C por encima de los niveles preindustriales y los glaciares continuaron retrocediendo, con impactos a largo plazo en el aumento del nivel del mar y la seguridad del agua", sostuvo el dirigente.



En el marco de la campaña, la comunidad meteorológica de todo el mundo compartirá los gráficos de su país y su localidad, e invitaron a ciudadanos y público general a sumarse a la iniciativa.



Télam.



Presentadores del tiempo y el público en general podrán descargar la gráfica de su región o país, y publicarla en las redes sociales utilizando los hashtags y #ShowYourStripes # COP26.



El SMN destacó que la ONU Cambio Climático, la Organización Meteorológica Mundial y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático respaldan la iniciativa.



La campaña también está diseñada para "generar impulso para un resultado sólido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow en diciembre"