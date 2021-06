En "la previa" del invierno, sigue el fuerte descenso térmico: cómo continuará

Qué posibilidades hay de que se produzca una ola de frío

Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

¿Siguen las temperaturas frías el fin de semana?

En coincidencia con el inicio de la segunda quincena de junioEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la cual, parte de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, zonas de Buenos Aires, Corrientes y otras provincias.El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la advertencia violeta significa que "se esperan fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".El informe señala que "el área será afectada por bajas temperaturas. Se espera que los valores de temperatura mínimas estén entre los -2°C y los 5°C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 6°C y 13°C"., y ayer se dio la entrada de aire frío en altura desde la Cordillera de los Andes", explicó a"El aire frío en altura se instaló en la zona de Mendoza, San Luis y Córdoba, en el centro de Argentina, y favoreció la ocurrencia de nevada", precisó Fernández., que no son los mismos para cada localidad y están calculados a partir de datos climáticos estadísticos"."Se declara ola de frío cuando se dan temperaturas máximas y mínimas que ocurren menos del 10% de las veces durante tres días", detalló y sostuvo que "todavía no estamos en ola de frío, no se están cumpliendo los requisitos, pero eso no quita que estemos en condiciones bien frías".Se espera que las bajas marcas térmicas continúen a lo largo de toda la semana, con la presencia de heladas fuertes a muy fuertes en un amplio sector de la región pampeana, Litoral argentino, incluso sobre sectores del NEA, donde podrían observarse temperaturas inferiores a 0 ºC, detalla. Además,