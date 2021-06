Sobrevivió al covid pero durante su internación en terapia perdió a sus padres

Cristian ingresó al hospital San Antonio de Gualeguay el 14 de octubre del año pasado con neumonía bilateral, “directo a terapia porque estaba asfixiado, y me pusieron en coma farmacológico”.Así estuvo hasta fines de diciembre que lo pasaron a una sala común.Según contó, mientras estuvo en coma “escuchaba todo alrededor mío y también a mi hija que cuando ingresaba a verme me decía”.Durante su internación perdió a sus padres, pero dada su condición le avisaron tiempo después. “Me dijeron que habían fallecido recién en marzo, me podrían haber dicho antes pero bueno, las cosas se dieron así”, se lamenta.Respecto de las secuelas que le quedaron, contó que “respiratorias ninguna” y sigue en rehabilitación ya que sigue con problemas en una pierna, parálisis en la mano izquierda, y se le desvió la cadera unos 6 grados por la posición en la que estaba.Asimismo, Cristian señaló que experimentó “un cambio total de cuerpo. Pesaba 125 kilos y salí de la UTI con 45 kilos. Actualmente estoy en 70 kilos y no puedo engordar más”.Finalmente, el hombre agradeció a todo el personal médico que lo atendió durante su internación y también rehabilitación en la capital entrerriana. “Me cuidaron y devolvieron a la vida. Tuve tres paros y tuvieron que lidiar conmigo. Estuve entre 5 y 10 minutos muerto, y me resucitaron”, dijo emocionado.