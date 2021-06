Estuvo en terapia intensiva y superó el coronavirus: la historia de Jorge

Jorge Jure se contagió de coronavirus los primeros días de marzo de 2021. Los primeros síntomas que se le presentaron fueron “fiebre y tos”. Con un hisopado positivo, transcurrió los primeros días de la enfermedad en su casa, pero rápidamente el cuadro se agravó y tuvieron que internarlo ya que comenzó a faltarle el aire y “no podía respirar”. Estuvo internado en terapia intensiva del Hospital De La Baxada y requirió la asistencia de oxígeno.En diálogo conel hombre relató su experiencia en le nosocomio. “La primera noche la pase en la habitación común y al otro día me derivaron a terapia intensiva”, dijo. A la vez agregó que estuvo bastante “nervioso” ya que “no sabía que iba a suceder”. “Estaba con el máximo de oxígeno, no llegue a estar entubado, pero sí estuve con oxígeno asistido”.Durante su internación, le suministraron “corticoide, anticoagulante. Te dan una batería de medicamentos para sobrellevar la situación”, señaló.El hombre atravesó la enfermedad en un momento en que el “sistema de salud no estaba saturado. Eso me jugo a favor, porque había camas disponibles. La atención fue excelente, no tengo palabras para agradecer lo que hicieron por mí, es una tarea loable lo que realiza el personal de salud”, destacó.Jorge estuvo una semana en terapia intensiva siempre “consiente” y otra semana más en sala común, “recién dos días antes de darme el alta me sacaron el oxígeno. Transcurrí mi internación bastante bien, más allá del cuadro”.“Estuve un año cuidándome, sin contagiarme. Todavía no sé cómo contraje el virus, pero lo que me impresionó fue con la rapidez que se agravó el cuadro. Estuve varios días llevando la enfermedad y de repente se complicó, si no me internaban no estaría acá”.Al finalizar, Jorge remarcó la necesidad de “cuidarse y respetar las medidas de prevención”. Contó que hace unos días se realizó análisis post covid y “no me quedaron secuelas de la enfermedad”.