Murió con Covid enfermero santafesino que se había vacunado con las dos dosis

Reclamos del sector

La muerte de un enfermero del Hospital Roque Sáenz Peña de Santa Fe enlutó a todo el sector de salud. Se trata de Rubén Bentos, de 55 años, quien se había reincorporado a su trabajo luego de haber sido vacunado con las dos dosis de la vacuna Sputnik V.Sus compañeros explicaron que si bien se trataba de un adulto mayor con comorbilidades, ya que era insulinodependiente, debió volver a trabajar al nosocomio tras completar el esquema de inmunización.Sus compañeros, en medio del dolor, aseguraron que era una gran persona. “Hoy nos toca despedir a un compañero más, con mucha tristeza y angustia. Era un gran compañero, supervisor del área, entró por concurso. Hacía más de veinte años que trabajaba en salud pública. Trabajó primero en el Carrasco y hace cinco años pasó al Roque. Era una persona con gran empatía”, contó la enfermera Gabriela Cáceres a La Capital.“Rubén era un gran compañero. Muy solidario. Siempre nos sorprendía con sus habilidades gastronómicas. Para nosotros fue un golpe muy duro”, agregó Luis Perreta, jefe del área de Enfermería del hospital Roque Sáenz Peña.Este fallecimiento desnudó nuevamente la precaria situación en la que se encuentran los trabajadores de la salud. “Tenía las dos vacunas pero no por eso estaba libre de tener la enfermedad, sabemos que las vacunas solo disminuyen la mortalidad. Hace mucho que venimos reclamando mejores condiciones de trabajo. No queremos ser aplaudidos, no nos sirve, queremos que nos cuiden”, pidió la mujer.“En lo que tiene que ver con recursos humanos, el personal de enfermería sigue trabajando pese a tener comorbilidades y nos suspenden vacaciones. Venimos pidiendo que traigan gente nueva como política de salud pero no lo hacen. Esperábamos 18 personas y llegó apenas una nueva. Tampoco tenemos elementos de protección correspondientes. Nada de esto se visibiliza y nos seguimos muriendo”, criticó.En los últimos días, se conocieron varios casos de personas que murieron a pesar de recibir las dos dosis de la vacuna: un médico de Luque, una maestra de Vicuña Mackenna y el folklorista “Chacho” Cruz.