Robó una perra pero se arrepintió y la devolvió a su dueño junto a una carta

Martín, un joven de La Plata, sufrió el robo de perrita y el muchacho comenzó la frenética búsqueda de "Dulce" mediante las redes sociales: "Te estoy buscando, ya lo sabés", publicó en Facebook.



La foto del animal de cinco meses fue publicada con un video donde se veía a un hombre a bordo de una moto, frenando su marcha frente a una vivienda y llevándose a la cachorrita a toda velocidad.



Después de varios días de angustia, la búsqueda viral de la cachorra de color marrón logró por fin el resultado deseado: el ladrón se arrepintió de habérsela llevado y la “devolvió” a su familia junto con una nota en la que les pedía disculpas.



Pero “Dulce” no llegó sola. Tenía un mensaje que escribió el ladrón arrepentido antes de entregarla a su dueño: “Sabés que no se qué se me pasó por la cabeza. Solo vi a la perra y la agarré. Te pido mil disculpas. Perdón por el mal momento, es hermosa”.



En las últimas horas, Martín volvió a usar las redes sociales para compartir con sus vecinos el final feliz de la historia. “Dulce ya volvió a casa!!!!. Agradezco a todo aquel que me dio una mano, y también agradezco que la hayan devuelto”.