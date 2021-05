“El comercio mira con mucha preocupación el comportamiento de la gente”

Reclamo y preocupación

Ayuda económica

A horas de terminar este período de confinamiento con mayores restricciones por el Covid-19 que comenzó hace diez días, el sector comercial de Concepción del Uruguay aguarda con impaciencia el retorno a lo que se había transformado casi en una “normalidad”, pese a las medidas de prevención que debían cumplir los comercios de cada sector.En Concepción del Uruguay la cantidad de casos positivos de Covid-19 sigue creciendo pese a las medidas que obligaron a reducir la circulación, por lo que la actividad comercial, en general, vive horas de incertidumbre ante la posibilidad de nuevas restricciones que impidan la atención al público.El presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CECOM) de Concepción del Uruguay, José Abramovich, exteriorizó el sentir general del sector remarcando que "los comercios cumplen generalmente con los protocolos", pero también se mostró preocupado por la actitud general de la población ante la falta de cuidados en momentos clave, como los que se están atravesando en estos momentos."Los comercios más pequeños pasan por una situación un tanto rara, porque muchos de ellos pueden estar atendiendo en la puerta mientras hacen envíos, pero en locales más grandes, comercios de grandes superficies, la gente va en familia, salen a pasear, forman grupos, y no toman conciencia", explicó Abramovich.Abramovich remarcó que el sector gastronómico en la ciudad pudo hacer envíos o retiros en el lugar, "pero hay rubros que es difícil atenderlos desde la puerta, como la venta de ropa, es una situación difícil que dificulta la forma de trabajo diario", detalló."Los comerciantes miran con mucha preocupación el comportamiento de la gente durante el fin de semana, porque son ellos quienes principalmente pagan con los cierres", destacó durante un diálogo conEl Presidente del CECOM, enfatizó que "esto se debe hacer entre todos, desde el Centro Comercial hemos tratado este tema puertas adentro con los comerciantes cuando no han cumplido con las medidas, pero hoy en la calle se ve que los locales cumplen generalmente con los protocolos, creemos que la conducta que tienen los comerciantes es buena", concluyó.El malestar de muchos de los comerciantes de la ciudad se vio reflejado el pasado 25 de mayo cuando la manifestación realizada a nivel nacional, también tuvo su reflejo en La Histórica. El reclamo mayor era el impacto general que las nuevas medidas anunciadas tendrían sobre la actividad comercial. Sin embargo, con el transcurrir de los días, no hubo mayores problemas ni reclamos públicos.Pese a las medidas anunciadas, las dudas sobre los rubros abarcados, los horarios y los permisos, muchos comercios permanecieron abiertos, y las restricciones solo se vieron de forma explícita en el cambio de horarios, sobre todo en los supermercados y otros comercios de ese tipo.Cabe señalar que, según precisaron las autoridades nacionales, a partir de mañana se volverá a la fase anterior, a medida que se analiza el avance de la curva de contagios en cada región.Por tercera vez desde el inicio de la pandemia, en Concepción del Uruguay se puso en marcha el Fondo de Emergencia Económica, un respaldo de 3 millones de pesos de fondos municipales para establecer una línea de créditos para pequeños y medianos comercios.Los créditos tienen un topo máximo de 60 mil pesos, a tasa cero, con tres meses de gracia, a fin de acompañar y asistir a comercios y cuentapropistas locales afectados por la pandemia.En el mes de julio de 2020 se hizo la primera entrega de créditos y se amplió en septiembre pasado.Estos fondos están destinados a cualquier empresa, trabajador o trabajadora independiente que cumpla con los requisitos establecidos por el municipio, y al igual que en las dos primeras etapas, la aprobación estará a cargo de la Comisión Evaluadora del Fondo de Emergencia Económica, conformada por la Comisión de Presidentes de Bloques del Honorable Concejo Deliberante y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, pertenecientes a la cartera de Hacienda.