Honra, agradecimiento y hobby: paranaense construye réplica del Crucero Belgrano

Sergio Gammella

Si bien la mayor parte de su tiempo la dedica a su trabajo en un camión, en sus momentos libres, continúa con el armado de un barco. Aunque no se trata de un barco cualquiera, sino del Crucero General Belgrano.El tristísimo hecho tuvo lugar como consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. AllíEsta réplica del Crucero Belgrano está realizada, mencionó as,"Esto arrancó como hobby y así sigue en la actualidad. De los 185 metros que tiene el barco de eslora real, esta réplica cuenta con 8, 12 metros de eslora. Tiene entre 80 y 85 centímetros de puntal, sólo en la o que hace el casco. Hay que sumarle lo que es la superestructura, que son unos 90 centímetros más, más mástiles y radares, que tienen unos 40 cm. Estamos hablando de 2, 20 metros en el puntal total de la figura del barco", contó.Mencionó que comenzó con la construcción hace cuatro años, "el 2 de abril de 2017. No fue por cábala, sino de manera simbólica, al tiempo que entregué al museo de los Veteranos de Malvinas de Paraná, otro en escala 1/155. El que estoy realizando ahora es el cuarto que hago, uno lo doné al museo y los otros dos anteriores fueron donados a familiares".El casco de la nave "ya está terminado" y está "para ser botado y para hacer las primeras pruebas de navegación, el río no nos acompaña en estos momentos".

Les voy a hacer el Crucero Belgrano a modo de homenaje

Apuntó que "tuvo que realizar algunas modificaciones sacándolas de escala, para el motor que lleva"."Desde mi humilde lugar, como ilustre desconocido, me dije 'les voy a hacer el Crucero Belgrano a modo de homenaje a ellos que dieron todo, absolutamente todo en el conflicto, incluso la vida'", puso relevancia.El primer capitán del barco Héctor Bonzo falleció hace siete años, recordó Gammella. "Tenemos al segundo capitán del Crucero Belgrano en el conflicto Malvinas que es Pedro Galazzi, quien me llama, me impulsa a seguir con mensajes, para conocer cómo va la construcción", aseveró.

Si ellos no dieron marcha atrás en Malvinas, yo tengo que continuar

Si bien no puede asegurar la fecha de culminación de esta "gran obra",Dijo que cuenta con "poco tiempo" debido a su trabajo de camionero y que a este "trabajo por placer" le dedica los tiempos que le quedan disponible.Y dejó otro dato: "La cubierta está compuesta por tracas en cinta, a lo largo. Usé 2900 tracas en cinta, con cuatro clavos por cada traca, es decir más de 11000 clavos"."Falta aún, pero", confió Gammella.La idea,