Presenta "buena evolución" la beba de 8 meses que ingirió dióxido de cloro

Le beba de 8 meses que había sido internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños Zona Norte por ingerir dióxido de cloro fue "extubada" y comenzó la etapa de alimentación. Dentro de su cuadro delicado, el Ministerio de Salud provincial consignó que "su estado es estable y con buena evolución".



La cartera sanitaria indicó que la pequeña continúa en sala de cuidados críticos, fue extubada -es decir que ya no recibe asistencia mecánica respiratoria- y comienza con alimentación. No obstante, indicaron que "continúa con los tratamientos impartidos desde su ingreso aunque su estado es estable con buena evolución".



La beba ingresó el domingo a la noche al Hospital de Niños Zona Norte derivada desde la Guardia Pediátrica del Hospital Escuela Eva Perón, gravemente enferma, con dificultad respiratoria grave, estridor inspiratorio severo, marcada sialorrea, edema, eritema en labios y lesiones erosivas en toda su orofaringe, como consecuencia de la ingesta accidental de Oxiprol (dióxido de cloro) de pocas horas de evolución.



Tras ser estabilizada con las medidas terapéuticas correspondientes y el apoyo de asistencia mecánica respiratoria, a la bebe le realizaron estudios de complejidad, que muestran "lesiones ulcerativas, eritematosas y con pérdida de sustancia que comprometen faringe, esófago y estomago", compatibles con el daño producido por la ingesta del producto anteriormente mencionado.



En virtud de esta situación, desde la dirección del hospital quieren alertar a la opinión publica sobre "el riesgo cierto que representa para la salud el consumo de dióxido de cloro o productos relacionados".



En ese marco destacan también que "no se encuentra autorizado por ninguna autoridad sanitaria ni por agencias regulatoria de medicamentos nacionales o internaciones por no demostrar que sea un producto químico seguro ni contar con evidencia científica que demuestran su eficacia para tratar ninguna enfermedad, incluida la Covid-19". Como se produjo el hecho De acuerdo a lo que relataron desde el efector de salud, "la mamá de la beba había tenido Covid, estaba sin olfato y le quiso preparar la mamadera con el agua que había en una botella". Sin embargo, como no tenía olfato, "no se dio cuenta que se trataba del dióxido de cloro que la abuela de la beba había llevado para limpiar las cañerías", relató una fuente del efector.



En ese sentido, agregaron que "la beba tomó dos o tres sorbos y empezó a manifestar vómitos y dificultad para respirar grave", razón por la que fue trasladada de inmediato al Eva Perón. Sin embargo, ante la gravedad del cuadro tuvo que ser derivada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte, donde ingresó a la Unidad Terapia Intensiva. ¿Qué es el dióxido de Cloro?

El dióxido de cloro es una solución compuesta por 28% de clorito de sodio en agua destilada, la cual se utiliza para blanquear y descontaminar superficies industriales. Tiene usos similares al cloro, por lo que no se recomienda su ingesta.



El polémico compuesto químico es comercializado desde hace años como una especie de remedio milagroso para diversas enfermedades que van desde la malaria, al asma o el cáncer. Sin embargo, no existe ninguna prueba concluyente de que en verdad funcione. (La Capital)