"Voces que se unen": banda diamantina unió a 63 chicos en un proyecto musical

Silvestre Chazarreta

Se trata de una iniciativa que se desarrolla de forma articulada entre el grupo musical, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y los directores de las áreas de Cultura de todos los municipios de la provincia.Los integrantes de la banda Silvestre Chazarreta (bajo), Alejandro Acosta (acordeón), Sergio Méndez (batería) y Franco Brochero (voz),, en diálogo con el programa, aseveró: "La idea, en conjunto con Cultura de la provincia, es apoyar a los chicos que han participado en el rubro Canto de los Juegos Evita 2020. Me puse en contacto con todos los chicos el año pasado, ya que soy jurado. Vi la calidad de músicos jóvenes, de 14 a 18 años, que tiene la provincia". Según mencionó, buscan que estos chicos sigan en contacto con la música, por más que no hayan ganado los Juegos Evita en su categoría.El objetivo ya se está viendo cumplido, sólo "erestan algunos detalles para ver el resultado final", dijo. "Grabamos una canción que se llama Voces que se Unen, con los 63 chicos de toda la provincia, los que ganaron y los que no lo hicieron en el certamen, aunque todos son muy buenos".Primeramente, se comunicaron con todos los directores de Cultura de los municipios y se aprobó la iniciativa.En una semana y media, estimó, que será posible ya conocer el resultado de esta iniciativa.