Permisos para circular: requisitos, cómo tramitar y quién puede sacarlo

Se ratifica la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.



¿Qué sucederá con los permisos de circulación que se sacaron antes del 22 de mayo?

El Gobierno publicó en la noche de ayer elcon restricciones a la circulación y suspensión de actividades que comenzó a regir desde este sábado a las 0:00.Los trabajadores y las trabajadoras deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, cuando ello sea posible. Cuando no fuera posible, los trabajadores y las trabajadoras recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al INSSJP.Los permisos esenciales quedarán activos, por lo que no es necesario volver a tramitarlos. Conocé cuáles son las actividades esenciales haciendo clic acá Los permisos de actividades no esenciales se darán de baja y habrá que volver a tramitarlos en argentina.gob.ar/circular.

Los permisos especiales de 24 y 48 hs. vencerán y deberán tramitarse nuevamente.Los permisos para turismo se darán de baja y no se podrán volver a tramitar hasta nuevo aviso.: podés hacer consultas sobre DNI y nro. de trámite del DNI en @renaper_ar.También se informó que