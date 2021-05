Revelaron datos sobre la incidencia del coronavirus en escuelas de Entre Ríos

El Consejo General de Educación, elaboró un informe sobre los contagios de coronavirus en la comunidad educativa de Entre Ríos. El análisis se hizo con fecha hasta el 10 de mayo de 2021 y aclararon que “los contagios no se dieron dentro de las instituciones”.



De las 2.850 escuelas de Entre Ríos que están en la Plataforma Cuidar, 471 instituciones notificaron casos, es decir un 16.3%.

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce TV, en total hubo 2.216 positivos de coronavirus, 1.886 fueron descartados y hubo 341 sospechosos. En total, 4.400 casos.



Según la franja etaria los 2.216 casos confirmados :

- Estudiantes de 0 a 4 años: 11 confirmados

- Estudiantes de 5 a 11 años: 76 confirmados

- Estudiantes de 12 a 18 años: 279 confirmados

- Estudiantes de 19 a 23 años: 44 confirmados

- Estudiantes, docenes y no docentes de 24 años o más: 1806 confirmados



Según se supo, el 81.4% de la comunidad educativa que tuvo coronavirus, pertenece al personal docente y no docente; el 79% de los estudiantes infectados pertenece a la franja etaria de 12 a 18 años.



A su vez, informaron que casi el 50% de los casos que están en la plataforma Cuidar Escuela, “no están registrados en el sistema nacional”. Esto quiere decir que “hubo chicos infectados que pertenecen a una familia donde no fueron hisopados, ya que el test se lo hizo el adulto”. Además, muchos niños no presentan síntomas, a más edad más sintomatología.



Los departamentos de Entre Ríos que más casos registraron, fueron: Paraná con 514; Gualeguaychú con 298; Colon con 286; Uruguay con 188 y La Paz con 185.



Además, los departamentos de Colon, La Paz, Uruguay y Villaguay presentaron más casos de coronavirus confirmados que los que descartaron.



