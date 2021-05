Sentida despedida a Miguel Lifschitz en la Biblioteca Argentina de Rosario

Familiares, allegados y compañeros del fallecido gobernador Miguel Lifschitz se dieron cita, este domingo por la noche, en el tramo del pasaje Álvarez que funciona de ingreso a la Biblioteca Argentina, en la ciudad de Rosario.Hasta allí llegó la ex intendenta Mónica Fein, por caso, quien señaló que es "muy difícil perder a alguien como él", tanto desde lo personal como desde lo político."La peleó hasta lo último, como nos tenía acostumbrados", dijo Fein, quien destacó todo lo que Lifschitz hizo "para construir una sociedad mejor". Además, la ex intendenta descartó la fuerza de Clara García, la pareja del fallecido ex gobernadorTambién otros dirigentes que llegaron a la entrada de la Biblioteca, entre ellos Enrique Estévez, Raúl Lamberto, José Garibay y Joaquín Blanco. Y los ex funcionarios de la gestión Lifschitz Horacio Ríos y Marcos Escajadillo.Todos buscaron contener a la familia y contenerse entre ellos mismos en este momento de dolor y desconsuelo por la pérdida de un líder político del que estaban orgullosos. (La Capital)