Covid-19: advierten que Entre Ríos está “en una meseta de contagios muy elevada”

Sociedad Reportaron cinco fallecimientos asociados a coronavirus en la provincia

La secretaria de Salud de la provincia, Carina Reh, reiteró que “el comportamiento social influye muchísimo” en el desarrollo del covid y señaló queManifestó además que “estamos en una meseta con casos elevados, no sabemos si este es el pico, esperamos un respiro”.Según resaltó la funcionaria, “llegaron a Entre Ríos 19.800 mil vacunas Sputnik componente 1, y 20.800 de Sinopharm que ya se distribuyen en la provincia”.Reh apuntó que "el comportamiento del virus en la provincia es muy dinámico debido al comportamiento social. Mirar solo un número de un Departamento no es significativo si se hace un análisis aislado. Hay mucha tensión en el sistema sanitario provincial. Tenemosy además las internaciones que se dan no son casos leves, todos son pacientes que requieren oxígeno".La funcionaria afirmó que “en algunas localidades estamos viendo dificultades para la provisión de oxígeno y eso nos preocupa porque se suma al alto grado de estrés que viene afectando a todo el personal sanitario que ve que la situación no afloja. Afortunadamente, hemos podido trabajar en red con efectores privados pero el sistema de salud, como todo sistema, es finito”.La secretaria de Salud explicó que “ha aumentado considerablemente la demanda y el consumo de oxígeno medicinal con relación al año pasado, y ahora se da que, la progresión de la enfermedad es muy rápida es decir, el paso de una situación moderada a crítica es muy acelerado y por eso requieren de ventilación respiratoria. Y hay que tener en cuenta también que la capacidad de producción de las empresas que proveen este insumo también es finita”.Asimismo Reh manifestó que “se están haciendo derivaciones interdepartamentales pero no sabemos hasta cuándo se va a poder sostener esto.-cuatro en Paraná y cuatro en Gualeguaychú- pero lo que. En nivel de ocupación en todas las regiones sanitarias de la provincia es, en promedio, bastante pareja”.En lo referido al ritmo de vacunación en la provincia, Reh sostuvo en declaraciones aque “a mayor recepción de vacunas que llegan a la provincia más distribución es la que hacemos. Tenemos algunos rezagados por vacunar entre el personal de Salud. Siempre se sigue vacunando, pero supeditado a la disponibilidad. El lunes 3 de mayo recibimos 19.800 dosis de Sputnik V componente 1; el 30 de abril otras 20.800 dosis de Sinopharm y 1500 de AstraZeneca”.Finalmente, agregó que “ahora estamos esperando una entrega de Sputnik componente 2 y se comienza a avanzar con Sinopharm porque se debe completar la vacunación con todas las personas que, en nuestra provincia ya recibieron la primera dosis de dicha vacuna. El sábado pasado precisamente distribuimos esta vacuna china”.