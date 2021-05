"No nos queda mucha cuerda más para mantenernos", dijo propietario de cine

"Es una situación muy difícil, sabemos que el momento epidemiológico es muy complejo pero volvemos a lo mismo, ¿es la solución los cierres?", se preguntó Ignacio Cebrian, el gerente general del cine de Gualeguaychú.



"El año pasado estuvimos 8 meses cerrados, abrimos en enero con un aforo del 50%, después en abril se bajó al 30%, hace 15 días nos dejaron solo 50 espectadores por película y ahora nos cierran de nuevo, la verdad que es insostenible", lamentó el representante de Cinema Concept.



El empresario enumeró que "las facturas siguen llegando, los empleados siguen cobrando el sueldo, los servicios y alquileres se siguen pagando", y que así "es imposible, no nos queda mucha cuerda más para mantenernos de esta manera".



"Todavía estamos pagando deudas de alquileres, de servicios, de planes de pagos que se hicieron. por suerte a los empleados los tenemos al día, que fue para nosotros siempre la prioridad", describió Cebrian, que marcó que "a nosotros esto nos afecta también en Gualeguay y en Concepción, de las 7 salas que tiene la cadena tenemos 3 cerradas, lo que implica una enorme caída en la facturación, que de por sí venía baja".



En este contexto, ante la nueva medida que los obliga a cerrar sintió que "estamos con mucha bronca, vemos el parque el domingo y nos queremos matar que no podamos laburar el lunes", y agregó que "hay muy poca empatía y no tenemos ninguna respuesta, de parte del municipio podríamos juntarnos y que vean nuestra realidad, seguimos pagando 50 o 60 mil pesos de luz, 7 sueldos, bueno ¿cómo lo podemos manejar?", interpeló.



"Imaginate con 50 espectadores en una sala con 330 localidades, es menos del 20% del aforo, sobra lugar, y nosotros tomamos la temperatura, tenemos alcohol en gel y tapaboca en todo momento, me parece que ahí no está el contagio", concluyó.



Delivery de pochoclos



Cómo en el 2020, la medida paliativa que implementó el cine es la venta de pochoclos y el envío a domicilio.



La venta la realizan de lunes a viernes de 16 a 20hs, y los fines de semana de 16 a 23hs. (El Día)