“Hay cosas que sin ti no valen", expresó la madre de Facundo Astudillo

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que en abril de 2020 desapareció luego de un control policial y cuyo cadáver fue hallado tres meses y medio después en un cangrejal de General Daniel Cerri, lo recordó este viernes, al cumplirse un año del caso, en redes sociales donde pidió que acompañen el "bocinazo" que se realizará por la tarde para pedir justicia.“Hay cosas que sin ti no valen”, escribió Castro en su muro de Facebook, en un mensaje acompañado por un video con una secuencia de fotografías de su hijo.“Querés acompañarme hoy recordando a Facu, subí su foto, ponela de perfil o simplemente acompañanos hoy en el bocinazo y desde ya gracias por sumarte y apoyarnos”, señaló en otro de sus posteos.La madre del joven se refería al “bocinazo” que a las 19 de este viernes se realizará en todo el partido de Villarino en reclamo por el esclarecimiento del caso y como una forma de que los manifestantes no bajen de sus vehículos para respetar las medidas y protocolos de salud dispuestos por las autoridades ante la pandemia de coronavirus.Cristina también publicó en su Facebook varios mensajes de adhesión a su lucha, entre ellos, un video de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y otro de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, quien en 2017 estuvo desaparecido 77 días tras un violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut, hasta que su cuerpo fue hallado sumergido en el río.Otras actividades organizadas por familiares y amigos para recordar a Facundo a un año del caso están programadas para mañana.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que interviene como querella en el expediente-, presentará mañana a las 16 por sus redes sociales un informe especial sobre la desaparición y muerte de Astudillo, en el que se cuestionará el hecho de que no hay imputados a pesar de que hubo al menos cuatro policías que reconocieron haber estado en contacto con la víctima antes de su desaparición.Además, un muralista y dibujante realizará su arte en Pedro Luro para recordar que Facundo peleaba por la cultura y por el "Nunca Más".En tanto, el lunes próximo, a las 18.30, Cristina participará de un “conversatorio” organizado por la CTA de Bahía Blanca y que será trasmitido por la plataforma Zoom, en el que junto a sus abogados relatará los últimos avances en la investigación del caso.Este jueves, los fiscales a cargo de la causa, Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Héctor Andrés Heim, afirmaron que la investigación "se centra" en determinar si integrantes de la policía bonaerense "tuvieron intervención" en su desaparición y posterior fallecimiento, y cuál fue "el derrotero" de la víctima antes de ser vista con vida por última vez.Además, aseguraron que su "compromiso" con la sociedad, la familia de la víctima y su madre, es llevar adelante una "investigación profunda" que "siga cada pista e intente responder cada interrogante".Facundo desapareció el 30 de abril de 2020, cuando en plena cuarentena salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca, y el 15 de agosto sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.Su madre y los abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Astudillo Castro, quien, según la autopsia, sufrió una muerte por asfixia por sumersión.De hecho, la justicia federal investiga una presunta desaparición forzada del joven seguida de muerte, y hasta el primer fiscal federal que tuvo a su cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez, pidió la detención de cuatro policías que reconocieron haber visto la tarde del 30 de abril a Astudillo caminando por la ruta.Sin embargo, la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón -cuestionada por la querella-, rechazó el pedido de detención de los efectivos de la bonaerense.