Aumentaron al 27% los casos de reincidencia por violencia familiar en Entre Ríos

“En lo que va del año tenemos más de 5.000 denuncias; es un promedio aproximado de 1.300 denuncias mensuales por situaciones de violencia familiar, violencia contra la mujer y delitos vinculados a esta”, comunicó ala directora de la oficina de Violencia de Género del Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Entre Ríos, Yanina Izet.Y en ese sentido, aclaró que “las reincidencias, es decir, las denuncias que ya cuentan con antecedentes, aumentaron al 27% en lo que refiere a violencia familiar, es decir, cuando la violencia se da entre convivientes”. Y fue del 25% para el caso de situaciones de violencia contra la mujer.Y se recordó que, el año pasado, hubo cinco femicidios en la provincia de Entre Ríos.Los datos surgen del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) que tiene por objeto la recolección y sistematización de datos de las causas de violencia que tramitan en sede civil, laboral y de causas penales que se derivan de hechos de violencia familiar y contra la mujer en la provincia de Entre Ríos.Izet reconoció, en el contexto de pandemia, “la preocupación por ciertos factores que no favorecen y aumentan el riesgo de las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y esto pueda profundizar sus condiciones de vulnerabilidad”.“Es la otra pandemia que representan las muertes de mujeres”, indicó al apuntar a “la cultura patriarcal y machista que nos impide ver la gravedad de las situaciones que ocurren a diario, y algunas llegan a la pérdida de las mujeres en manos de sus agresores”.La funcionaria judicial indicó que las mujeres “son las que más se ocupan se ocupan de las tareas de cuidado y, en general, son el 70% del personal de salud; además del acompañamiento de los hijos en educación”.“El contexto de pandemia agravó las situaciones que muchas familias atravesaban”, explicó.Al inicio de la cuarentena y ante la necesidad de garantizar la accesibilidad de las víctimas de violencia al sistema de Justicia se desarrolló el formulario de denuncias on line , ubicado de modo muy visible en la página web del Poder Judicial. Se recepcionaron denuncias de violencia contra la mujer y familiar durante las 24 horas y, todos los días de la semana, remitiéndose a los correspondientes Juzgados de la provincia para su trámite.“Al tratarse de una afectación de derechos humanos, auspiciamos que la comunidad se pueda involucrar, no solo en aquellas situaciones que atraviesa alguien muy allegado, sino que pueda consultar los procesos de amistades y familiares que pasan por esas situaciones”, encomendó Izet.Y aclaró: “Las denuncias pueden ser formalizadas por otras personas que no sean las propias víctimas, como familiares o amistades. Y también está disponible para profesionales que atienden profesionales de salud, educación o áreas sociales del Estado”.