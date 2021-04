Hospital de Colón tuvo que derivar pacientes: sólo internan a enfermos Covid-19

La terapia con el 100% de las camas ocupadas

La directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández respondió en la tarde de este viernes algunas inquietudes en torno a la situación por la que atraviesa Colón, debido al notable incremento de casos de coronavirus.“El pico de casos se gestó hace al menos dos semanas y está relacionado en general con la circulación y las reuniones de gente”, sostuvo la médica.“El aumento de casos ha sido importante y sostenido. La característica de esta ola es que no afecta solo a una localidad del departamento sino a las tres de mayor densidad poblacional. Eso genera que sean varios focos y que, al aumentar la cantidad de casos, más posibilidades tengo de que el 20% que requiere hospitalización y atención moderada y el 5% que va a tener un desenlace fatal, se agolpen en el mismo momento. Ahora nos preocupamos porque la ocupación de camas de terapia intensiva es del 83% y es lo que venimos intentando este tiempo explicarle a la gente que es lo que había que tratar de evitar”.Además, Hernández se refirió a las derivaciones que tuvieron lugar esta semana y las nuevas disposiciones para cirugías e internación. “Del miércoles para el jueves tuvimos la terapia con el 100 por ciento de las camas ocupadas y fue necesario derivar pacientes”.“Desde el viernes solo se hacen cirugías de urgencia y se suspendió la internación general no Covid, para ampliar la cantidad de camas de moderados. Las salas de Mujeres y Hombres se destinaron exclusivamente al Covid y el sector que era de internación general lo dedicamos a pacientes sospechosos”, comunicó.“Creo que es necesario evaluar más medidas. La gobernación ha definido mayores medidas de restricción y tengo entendido que por pedido de los propios intendentes. No hablé con el intendente si va a adherir a las mismas, pero sería importante que lo hiciera”, reconoció al respecto.Respecto a la incidencia de la enfermedad en los niños durante la presente ola, señaló: “No hemos visto por ahora cuadros complicados en los niños. El Hospital San Roque está teniendo un aumento en la cantidad de casos sospechosos, en esto también hay diferencia respecto al año pasado, y es que la circulación de población genera la existencia de otros virus respiratorios”.En cuanto a la campaña de inmunización, “estamos vacunando a personas de más de 60 años. La semana que viene comenzaremos con los menores de 60 con factores de riesgo, fundamentalmente diabéticos y obesos con IMC mayor a 35. Seguramente en un horario vacunaremos sin turno a quienes están entre 60 y 69 años y quedaron sin ser llamadas o no se pudieron anotar”.