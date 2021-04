Concordia llega a 30.000 vacunados: “Preocupa lo que vemos en Buenos Aires”

El secretario de Salud de Concordia, Mauro García, adelantó aque “para mañana tenemos previsto colocar 2.500 dosis” contra el Covid-19. De esta manera “llegaríamos a las 30.000 en las ciudad. Es un muy buen número, porque estamos por encima del 10 por ciento del total de población de la ciudad”.Durante el programa, comentó: “Nos hemos concentrado en diagramar estos esquemas de vacunación para colocar durante la semana la mayor cantidad de las vacunas que nos van llegando”.Acotó que “también tenemos un sistema de abordaje en terreno para aquellas personas que no pueden movilizarse y concurrir hasta donde se aplican las dosis”.Interrogado sobre la cantidad de contagios, García declaró: “Venimos más lentos que el resto del país. No tenemos muchos casos positivos por día, estamos en un promedio de entre 30 y 40 casos diarios, pero sabemos que en algún momento nos llegará el coletazo de lo que vemos en Buenos Aires”.Puso de relieve la necesidad de “sostener la responsabilidad individual para no tener que hacer restricciones”.“Nos preocupa lo que estamos viendo en Buenos Aires, porque la gente que trabaja en salud está cansada. Nos enfermamos y por ahí no tenemos reemplazo de mano de obra calificada. Nos preocupa el recurso humano”, resumió.