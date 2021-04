Ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia: detalle de cada región

Aumento de la ocupación

Sociedad Reportaron diez muertes asociadas a Covid y ya son más de mil en la provincia

Pacientes con Covid

Acelerado crecimiento

Sociedad Personas entre 18 y 59 años ya pueden inscribirse para vacunarse contra el Covid

Ocupación región por región

Región 2

Región 3

Sociedad El Coes de Gualeguaychú acordó sugerir mayores medidas restrictivas en la ciudad

Región 4

Situación en Paraná

Ritmo de la ocupación

Sector privado

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, revelóen hospitales, clínicas privadas y centros médicos de la provincia.El Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, se refirió esta tarde al impacto de la segunda ola de coronavirus en el territorio entrerriano y brindó un panorama del impacto en la cantidad de internaciones de pacientes con Covid.“En los últimos 14 días, del 28 de marzo al 10 de abril, hubo un aumento de los departamentos que se incluyen como de alto riesgo de contagio”, dijo el funcionario y mencionó a “”.En relación a la semana anterior,“La localidad de Paraná es una de las que más casos aportó en estos últimos 14 días y se ubica en la región, en la que la ocupación de camas supera el 87%”, indicó Garcilazo.El informe oficial sobre el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia, elaborado por el Ministerio de Salud de la provincia da cuenta que la ocupación enSegún el informe provincial, los porcentajes indican que, en territorio entrerriano, hay 263 camas de terapia intensiva, de las cuales,Sin embargo, los datos oficiales, dan cuenta de un importante crecimiento de la ocupación de camas de terapia intensiva, en las últimas dos semanas. Según pudo saberSegún los registros, el mayor crecimiento se verificó en la capital entrerriana y las autoridades, siguen con especial atención, la evolución de los mismos.El Ministerio de Salud dio cuenta de la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales y clínicas privadas en las diferentes regiones de la provincia.La zona más comprometida es la, que abarca a efectores públicos y sanatorios de las ciudades deEn dicha región,En tanto, las cifras oficiales muestran que las restantes regiones, muestran un alto nivel de ocupación de camas UTI, pero no es preocupante como en la costa del Paraná.En la, la ocupación total de camas deOtra zona que está bajo monitoreo constante, es la, que incluye a efectores públicos y clínicas privadas de las ciudades de. Ya que, según el informe de Salud, cuenta con elEn tanto, la región que incluye Gualeguaychú, Gualeguay e Islas, aún es considerada de bajo riesgo en UTI, señaló Garcilazo esta tarde. Según los datos a los que accedió. Es decir, de lasSegún indicó el director de Epidemiología, estos indicadores se continuarán evaluando semanalmente, para monitorear la situación y resolver nuevas medidas.La situación particular de la Región 1, donde está el departamento Paraná, es la que más preocupa. La ciudad de Paraná es la que ha aportado la mayor cantidad de casos de los últimos 14 días y la ocupación de camas UTI trepó al 87%.Según los registros del Ministerio de Salud, a los que accedióLos datos oficiales de Salud provincial, la ocupación total de camas UTI (público y privado),En la capital entrerriana, hasta este lunes,de la ciudad (San Martín y Teresa Ratto), confirmó Elonce.El director del hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar reconoció a Elonce TV, su, no es la misma que en el contexto del año pasado cuando el aumento de contagios nos tomó esperando la epidemia, y con las camas listas”.Por su parte, en el sector privado, están ocupadas 29 de las 35 camas disponibles en La Entrerriana, Sanatorio Río, Clínica Modelo y Hospital Militar.Según pudo confirmar“Las camasPara el director del hospital San Martín,