Cuidados ante el Covid: recomendaciones de infectólogo del Hospital San Martín

El doctor Pablo Ríos, médico infectólogo

, se desempeña en el, a lo que agregó que "ha habido una demanda muy marcada en lo que es la. A ese impacto lo empezamos a ver en las áreas de internación, tanto de sala general como de áreas críticas del hospital", afirmó al programaY respecto de losy en "donde hay gran cantidad de gente, usar el barbijo, no sacárselo. Dónde no se puede mantener el distanciamiento, es importante llevar puesto el barbijo". Lo recomendó para "lugares cerrados, transporte público".consultaron al especialista cómo debe actuar una mamá que esté amamantando y sea positiva de Covid, a lo que Ríos aseveró: "Hay protocolos para la lactancia, no es una indicación interrumpirla, lo que sí hay que hacerlo maximizando los cuidados. La madre debe, al momento de amamantar, clocarse el barbijo, higienizarse bien las manos, tratar de estar en lugares ventilados"., apuntó: "Las que están disponibles actualmente han demostrado una eficacia muy aceptable, incluso si uno lo comparara con la eficacia que tiene la vacuna de la gripe, es mucho mayor. Lo que sí uno tiene que saber es que todas estas infecciones virales respiratorias, es prácticamente imposible que una vacuna evite la infección, lo que evita la vacuna es la enfermedad grave"., y si se da de esa manera, que necesite asistencia respiratoria mecánica", dejó en claro.