Hospital San Martín: reciben 150 consultas por día y el 33% son casos positivos

Paraná El fin de semana se ocuparon casi la totalidad de las camas de terapia intensiva

Hisopados y camas

Terapia y Guardia

Política Disponen que trenes y colectivos traben sus ventanillas para que no se cierren

Segunda ola

Estrategia

Paraná El fin de semana se ocuparon casi la totalidad de las camas de terapia intensiva

Uso de barbijo y tapaboca

Ambientes ventilados

Al aire libre

Reuniones

Mensaje erróneo

Insólito debate

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, confirmó queconfirmados en la provincia. Según el reporte del Ministerio de SaludEl director del hospital San Martín de la capital entrerriana, doctory explicó que en consonancia con lo que sucede en todo el país, creció la detección de casos de coronavirus.“Se atienden a 150 personas por día en la posta respiratoria del hospital San Martín., cuando hace dos semanas era de apenas 13%”, remarcó Bantar.Ante tal panorama, el especialista sostuvo que se suma la ocupación de camas de coronavirus y de otras patologías. Bantar dijo que “, que antes no tenían casos o no eran tan frecuentes, por ejemplo, La Paz”, resaltó en diálogo conSobre la situación específica del hospital San Martín, el director del nosocomio, describió que “la UTI General, está absolutamente llena de pacientes No Covid, es decir, con otras patologías.”, explicó el médico“En la Guardia, tenemos seis camas exclusivas de terapia intensiva para pacientes Covid, de las cuales, cinco están ocupadas. Además, hay otras seis camas que están ocupadas con otras patologías críticas”, contó sobre el nivel de ocupación en el hospital.La actual situación de crecimiento de casos de coronavirus, “no nos encuentra en un hospital preparado casi exclusivamente, para el Covid-19, como ocurrió en el año pasado. Hoy, nos agarra con un hospital funcionando a pleno y cubriendo cuestiones que la gente postergó durante un año (controles cardiológicos, neurológicos, o pacientes diabéticos), es decir,”, afirmó como referencia el director del hospital San Martín.“Hemos decidido, adoptar una posición de dinámica cambiante, ya que hemos adquirido mucha experiencia en la atención de los pacientes Covid, lo queen declaraciones radiales.”, sostuvo en referencia a la atención que desarrolla el principal nosocomio provincial.Ante el avance de la segunda ola de Covid en el país, el director del hospital San Martín de Paraná, brindó algunos consejos para evitar el contagio. El doctor Bantar, puntualizó en su charla con, algunas recomendaciones sencillas, que disminuyen el porcentaje de eventual contagio.. Tenemos que vencer la vergüenza de decirle a alguien que se coloque el barbijo para hablar con nosotros.”, remarcó el médicoPor otra parte, señaló que “. Si es en invierno, la apertura será menor, pero siempre ayuda tener los ambientes ventilados”, resaltó Bantar.Asimismo, sostuvo que “se recomienda mantener la distancia al aire libre y lo mismo, en los deportes. Además, quien no participa activamente del deporte (entrenadores, profesores, etc), tienen que estar con tapabocas.”, indicó.y comparten la cena, como para sacarse el barbijo para comer y estar sin él al lado de otra persona”, describió Bantar.Además, recordó que “reírse, cantar, o hablar fuerte, aumenta la transmisión. Por eso, en las reuniones,, para que puedan estar suficientemente separados en la mesa. Cuando no están comiendo, que usen el barbijo”, reiteró.El médico criticó a quienes “no apoyan las restricciones e incluso tienen una posición contestataria, rebelde y desafiante a las mismas.; y eso, llama poderosamente la atención”, afirmó en referencia a los mensajes discordantes con las normas de cuidado.“Llama la atención la posición de cierto sector político que impone un debate político acerca de medidas que son sanitarias., sobre la calidad científica de determinada evidencia, opinando de prevención, etc”, dijo y agregó: “es insólito tener este tipo de debates, cuando en realidad, tendríamos que tener un discurso de unión para enfrentar los debates sobre la cuestión”, remarcó.“Muchos países, han entendido que es la única forma de combatir el virus con