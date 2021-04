Cómo inscribirse a las Becas Creación del Fondo Nacional de las Artes

Interrumpidas en el marco de la pandemia de COVID-19, las tradicionales Becas Creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) vuelven renovadas para contribuir con aquellos proyectos culturales que necesitan auxilio económico en un sector que ha sido especialmente castigado por la emergencia sanitaria.Durante 2020 el FNA dedicó gran parte de su logística a las Becas Sostener Cultura I y II, que beneficiaron de forma extraordinaria a trabajadores y trabajadoras de la cultura de todo el país. En 2021, en cambio, el foco estará puesto en fortalecer, fomentar y estimular la concreción de proyectos artísticos-culturales con una mirada amplia y federal.Por primera vez habrá montos que varían de acuerdo a la cantidad de integrantes. Se ha dispuesto que se otorguen $80 mil para los proyectos individuales; $120 mil para los proyectos grupales que tengan entre dos y cuatro integrantes y $160 mil para los que tengan cinco o más integrantes. En esta ocasión, el pago se realizará en su totalidad en cuanto se otorgue la beca, no estará dividida en estipendios.Otra novedad es que, a diferencia de otros años, en esta edición no quedarán excluidos quienes hayan resultado ganadores o beneficiarios en concursos o becas de años pasados. Es decir que beneficiarias y beneficiarios de la Beca Sostener Cultura o de concursos de 2020 podrán aplicar a la Beca Creación 2021, así como de Becas 2018 y 2019. Cabe aclarar que sí es requisito excluyente que hayan presentado sus informes finales, es decir que nadie que deba informe final de Becas Creación o Becas Formación puede participar. Esto no aplica para las contraprestaciones de Beca Sostener Cultura II, ya que para presentar la misma hay tiempo hasta junio.La convocatoria a las Becas Creación 2021 estará abierta entre el 6 de abril y el 11 de mayo de 2021 y la inscripción deberá realizarse en forma virtual a través de la Plataforma del FNA: https://app.fnartes.gob.ar Las disciplinas que podrán presentar proyectos (individuales o grupales) a la Beca Creación 2021 son: Artesanías, Teatro y Artes Circenses, Danza, Artes Visuales, Diseño, Arquitectura, Audiovisuales, Letras, Música y Patrimonio. Los beneficiarios a las becas serán elegidos por un jurado designado por el Directorio del FNA que deberá evaluar los proyectos.En 2019 se registró un récord de siete mil inscriptos y se otorgaron 800 becas. El FNA tiene grandes expectativas por el lanzamiento de esta línea de becas, ya que apunta a reactivar el desarrollo artístico, un sector especialmente golpeado por la pandemia.El reglamento y las bases de las Becas Creación 2021 pueden consultarse en la página web del FNA: www.fnartes.gob.ar/becas.