Por problemas edilicios, en escuela de San Benito solo dictan clases virtuales

La escuela Nº207 "Evita" ubicada en la localidad de San Benito, solo dictan clases virtuales, debido a que tienen diversos problemas edilicios y no pueden asegurar todos los protocolos de higiene y seguridad."La escuela está a la espera de una obra de arreglos menores. Desde noviembre de 2019 está el dinero depositado y los materiales comprados, solo resta ejecutarla", dijo la directora suplente, Claudia Schroeder aEn este sentido, contó que "no contamos con sanitarios para garantizar el protocolo de higiene y no funcionan los lavatorios, es por ello que solo se dan calases de manera virtual y e en casos excepcionales los alumnos vienen a la institución ".Según informó la directora, a la institución concurren unos 600 alumnos, y el edificio cuenta con dos sectores de baños, pero ambos presentan problemas. "Es muy preocupante que no podamos tener clases presencial y este año es más complejo debido a la conectividad"."Cuando la obra comience y habiliten lavatorios estaríamos en condiciones de retornar a la presencialidad pero con una matrícula mínima, priorizando los niños que no tienen conectividad", afirmó SchroederAdemás, hizo referencia a diferentes cuestiones edilicias: "Tenemos muchos problemas pendientes los techos se llueven, hay riesgo de que se caiga el cielorraso".