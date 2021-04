Detectaron en La Pampa la variante británica del Covid-19

Autoridades sanitarias de La Pampa confirmaron que se detectó la variante británica del coronavirus en una persona residente en la localidad pampeana de Colonia 25 de Mayo que había viajado a Ecuador, lo que se constituyó en el primer caso en la provincia.



Así lo indicaron en la últimas horas desde el Ministerio de Salud pampeano, que, si bien indicaron que se trata de un "caso aislado", admitieron que se mantenía el alerta en la vigilancia de la enfermedad.



La cartera sanitaria provincial señaló que el laboratorio Nacional de Referencia del Instituto ANLIS Malbrán, confirmó el rescate de una variante proveniente de Gran Bretaña del virus SARS Cov 2 que ocasiona la Covid-19, en un habitante de Colonia Sanitaria.



Según indica el sitio del diario La Arena, se señaló que el paciente se encuentra en buen estado de salud, guardó el aislamiento recomendado y ya había culminado su periodo de contagio.



"Se trata de un caso aislado ya que no se registraron otros eventos relacionados, ni aumento de casos de la Covid-19 en la localidad. No obstante, se mantiene el alerta en la vigilancia de la enfermedad", destacó el ministerio provincial.



La variante denominada B 1.1.7 originada en el Reino Unidos tendría un mayor poder de contagio, entre el 30 y el 70 por ciento, y un mayor mortalidad, entre 30 y 100, según distintos estudios científicos.



La cepa británica apareció por primera vez en el Reino Unido a principios de diciembre de 2020, y luego se extendió a los Estados Unidos, Irlanda, Francia, Grecia, España, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Italia, Rumania, Polonia, Turquía, Chipre, Portugal e India.



No obstante, estudios recientes indican que la variante se expandió meses antes, a partir de septiembre, al menos por 15 países, por medio de viajeros británicos.