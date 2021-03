Amamantó a un bebé recién nacido que abandonaron en la puerta de su casa

Un bebé de pocos días de vida fue abandonado este miércoles en la puerta de una casa de barrio Villa Martínez, al oeste de la ciudad de Córdoba, y ya fue puesto a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que el pequeño fue trasladado a la Maternidad Provincial."Mi mamá me llamó y me dijo 'Ivana vení, dejaron un bebé´. Yo vivo al lado, así que vine y lo primero que atiné fue alzarlo y preguntar si podía darle la teta", contó Ivana a La Voz."Me largué a llorar, sentí una emoción... le cambié el pañalcito. Estaba cubierto por un montón de mantas, tenía perfumito. A su mamá quizá le habrá dolido dejarlo", reflexionó."Lo importante es que no tenía signos de violencia. Lo tuve en brazos hasta que la oficial se lo llevó", relató la joven todavía emocionada por la situación.La familia se ofreció para tener al bebé en guarda. "Sabemos que hay protocolos, ojalá podamos tenerlo nosotros, y sino que le toque una familia que lo ame".Antonio Pedraza, el papá de Ivana, relató que un vecino lo llamó para avisarle que se había olvidado una bolsa de herramientas en la puerta de casa. “Cuando abro la bolsita veo que se mueve, que era una criatura, un ángel… Llamamos a la Policía y a mi hija para que le diera el pecho y lo cambie”, contó.“Se lo ve sanito, ahora se lo llevaron”, apuntó.Según las estimaciones de los médicos que lo revisaron tendría entre tres y cinco días de vida. "Llamamos al 107 para la atención del bebé, nos confirmó que el gordito se encuentra en buen estado de salud y ahora vamos a hacer el traslado a la Maternidad Provincial", dijo a El Doce la subcomisaria Yanina Farías, a cargo del procedimiento.