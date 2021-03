Atropellan con un auto robado a un jugador de Chacarita y queda en grave estado

Foto: Gentileza Clarín

Se trata de Rodrigo Ezequiel Gramajo (19), quien se desempeña en la Cuarta División del conjunto que milita en la Primera Nacional y hoy continuaba internado en la terapia intensiva del Hospital Carrillo.



Fuentes de la investigación informaron a Télam que el hecho ocurrió el domingo por la noche cuando la víctima iba a bordo de una moto y al llegar al cruce de las calles El Parque y Río Cuarto, de la localidad de Remedios de Escalada, fue embestido por un Chevrolet Onix.



En ese momento, entre dos y tres ocupantes descendieron de ese vehículo y se retiraron caminando, mientras que el conductor se quedó en el lugar.



Según las fuentes, Gramajo fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado en grave estado tras sufrir un traumatismo en su cabeza, entre otras lesiones.



En un principio intervino la fiscal Ana De Leo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Delitos Culposos del Departamento Judicial San Martín, quien investiga las circunstancias del choque.



Sin embargo, como el conductor no tenía la documentación correspondiente de auto el expediente se desdobló y empezó a tramitar una causa por "averiguación de ilícito" ante el fiscal Favio Cardigonde de la UFI 7.



El funcionario judicial había solicitado los datos para determinar si había algún tipo de secuestro activo y la policía respondió que el rodado no tenía ningún impedimento para circular por el chasis, el motor ni su patente.



De acuerdo a los voceros, ayer le informaron al fiscal Cardigonde que una semana atrás el propietario del Onix había radicado una denuncia por robo en una comisaría de General Rodríguez.



"En toda la semana no insertaron el pedido de secuestro, si hubiese estado el que manejaba hubiese quedado aprehendido", dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.



Ante esa situación, el representante del Ministerio Público recaratuló la causa por "encubrimiento" y el conductor, domiciliado en General Rodríguez, será citado en las próximas horas.



No obstante, los investigadores procuraban establecer si en realidad los ocupantes que iban en el Onix eran delincuentes.



En tanto, familiares y amigos de Gramajo, cortaron esta noche el Metrobus ruta 8 a la altura de la avenida Presidente Juan Domingo Perón, en reclamo de justicia.



