Derrame en el río Gualeguaychú: juez federal realizó inspección en exfrigorífico

Foto 1/3 Crédito: Reporte 2820 Foto 2/3 Crédito: Reporte 2820 Foto 3/3 Crédito: Reporte 2820

El juez Federal Hernán Viri realizó una inspección ocular y recorrida por las instalaciones del exfrigorífico, en el marco de una denuncia por daño ambiental efectuada días atrás por Prefectura Naval tras el derrame de combustible sobre el río Gualeguaychú



Viri explicó que a raíz del derrame ocurrido días atrás se originó una causa penal, y como parte de las medidas se dispuso la inspección ocular para ver el lugar del derrame y el río.



“Se me hizo saber que existen cañerías y tanques –incluso alguno que está al aire libre- que tienen combustible de muchísimo tiempo” dijo, al señalar que busca corroborar si a estos espacios puede acceder cualquier persona.



“Yo mandé a analizar las muestras. Estoy a la espera que se me remita la información. En principio se estima que es combustible de muchos años que está en los tanques y en las cañerías. Quiero corroborar si uno de los tanques está abierto, lindante a una plaza de acceso público. Son esos extremos los que quiero reconocer y por eso dispusimos esta medida”, explicó el Juez.



En otro tramo de la charla con la prensa, Viri sostuvo que “se dispusieron una multiplicidad de medidas que se están llevando a cabo. Esta es una, y es de vital importancia para yo como juez tomar contacto directo y conocer cómo están las instalaciones, cómo se produjo el derrame; las dimensiones del lugar y saber realmente si hay un acceso al público o no a lugares que pueden ser eventualmente peligrosos”.



Para Viri es prematuro o aventurado presumir una posible clausura del lugar, pero dijo que “una vez que finalice la inspección y que se reciban los informes y el resultado de las medidas ordenadas”, se evaluará como continuará la investigación.



Por último, el magistrado ponderó el trabajo de Prefectura, al afirmar que está en permanente trabajo con el juzgado, articulando bien los trabajos. “Cuando sucedió el derrame, más allá de contenerlo, nos dieron aviso y por eso ordenó el presente sumario. Prefectura tiene una infinidad de tareas. Una es la prevención de cualquier delito y en especial de los delitos ambientales” concluyó. (Reporte 2820)