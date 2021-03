Vecinos se movilizaron para pedir por la libertad del enfermero encarcelado

Vecinos de Gualeguaychú se concentraron en plaza San Martín, frente a Tribunales, para pedir por la libertad del enfermero Jorge Vera, quien desde hace unos días está detenido en la Unidad Penal número 2.Vera fue condenado a cuatro años de prisión porque conducía la ambulancia que protagonizó un trágico accidente en ruta nacional 12, cerca de Nogoyá, en febrero de 2015, donde murieron seis personas.Participaron de la movilización familiares y amigos de Vera, y también personal de Salud y vecinos.“Fue condenado por un delito que no cometió. Esperamos que se revierta la situación. La mayoría lo conoce, es una persona excelente, es una persona trabajadora. Lamentablemente, la Justicia cubrió muchas cosas sobre el accidente”, dijo uno de los amigos.“Fue un accidente, no hubo autopsia, la persona que conducía el otro vehículo no llevaba carnet. El pueblo está cansado de que lo pasen por arriba”, expresó otra manifestante, según publicaAgregó que “él confiaba en el recurso que iba a presentar el doctor (Alfredo) Vitale. Lo crucé en la esquina y le dije que las causas se mueven por la mediatización, como se hizo con la causa Rivas. Me dijo que no, sonrió en forma jocosa por la cuestión mediática. Por eso, no me pareció quedarse callado. Quizás tengamos que esperar una revisión. Se realizó esta convocatoria a las apuradas, quizás en la semana junto con los otros casos”.“Estamos acá para que en instancias judiciales se revierta la situación de Vera. Estemos atentos. Tendremos que hacer una movilización que llegue a los organismos superiores, para que vean que la comunidad está atenta”, remarcó Miguel Gandolfo.“Libertad a Jorge Vera, no merece estar detenido”, “Jorge Vera es inocente, exigimos justicia”, y “Jueces y fiscales corruptos”, expresaban algunos de los carteles.