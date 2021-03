Activaron el protocolo por Covid-19 en otras dos escuelas entrerrianas

Paraná Activaron protocolo por posible caso de coronavirus en escuela de Paraná

En la escuela secundaria N°16 “Profesor Gerardo Victorín” de Concordia tuvieron que suspender el dictado de clases cuando desarrollaban el Propedéutico (cursillo de ingreso) en una de las aulas porque se informó que una de las alumnas, en total eran 15, había tenido contacto estrecho con un familiar directo que le había dado Covid positivo.Asimismo, acotó que “son 15 chicos que no concurren a la escuela, igual, estos días hay paro y no iban a concurrir” y señaló que “también quedan aislados el preceptor y los directivos que estuvieron ese día, es lo que dice el protocolo”.Posteriormente, las autoridades de la institución educativa procedieron a informar a los padres de los alumnos ingresantes que no se desarrollarían las clases del cursillo de ingreso de manera presencial.Por lo tanto, los alumnos deberán seguir con las actividades desde sus casas, con los cuadernillos respectivos. Desde este miércoles se reprogramarán las actividades para que puedan trabajar online con los docentes.Por otra parte, también se confirmó que debieron suspenderse actividades en la escuela La Viña, ubicada en Diamante al 2.200, por haberse detectado covid en un docente.En el lugar funcionan una escuela primaria, otra secundaria y un taller técnico, publica diario