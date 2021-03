Covid-19: Comienza en Paraná y Concordia la vacunación a mayores de 70 años

El gobierno entrerriano ha recibido 65.900 dosis entre las tres vacunas que han ingresado al país. En primer lugar se vacunó al personal de salud, los adultos mayores institucionalizados y comenzó la semana pasada el operativo con los adultos mayores.



En este sentido, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, explicó que "hemos logrado llegar a todos los municipios de la provincia con la distribución de las dosis", y apuntó que Entre Ríos recibió "el tercer tipo de vacuna, las primeras dos la Sputnik y la Covishield, las que fueron distribuidas en todas las localidades de la provincia, más que nada los municipios".



El profesional de la salud, explicó que tienen dos características distintas: "una requiere de concentrar y centralizar por la cadena de fío que es la vacuna Sputnik; y la Covishield tiene una temperatura para moverse de 2 a 8 grados lo que nos facilita poder llegar a todos los rincones".



Precisó que en esta semana se está continuando la distribución para el comienzo de la vacunación de las personas mayores de 70 años en toda la provincia y "particularmente en Paraná este miércoles y en Concordia el jueves se estará iniciando la vacunación con la primera tanda". Aclaró que la vacunación esta sujeta a la disponibilidad de vacunas, pero "es importantísimo que ya en las localidades grandes podamos iniciar esos grupos que son los que más expuestos están; y más que nada las localidades donde la densidad de población es alta es muy importante poder empezar a avanzar con este grupo etáreo".



Aviso de vacunación



El subsecretario señaló que este martes se hizo la distribución de los turnos y desde el mediodía se hicieron las notificaciones a los adultos mayores que se inscribieron oportunamente. "En un primer momento el registro no obligaba, o no devolvía automáticamente un turno, pero nosotros procesamos esta información, se trabaja con los equipos locales teniendo en cuenta los centros de vacunación, la cercanía al lugar de vacunación, eso es importante teniendo en cuenta que es un grupo etáreo de mucha edad y que requiere tener una atención un poco más fina en ese sentido, pero también debemos coordinar con la logística de la vacuna donde tenemos que en algún momento centralizar el insumo en relación a las cadenas de frío y demás".



En este marco, Bachetti apuntó que "es un gran desafío en las localidades grandes, mayor densamente pobladas que en las localidades pequeñas, donde pueden seguir centralizando en el centro de salud y en el hospital la vacunación".



Agregó que se han distribuidos frezzer "por toda la provincia, pretendemos terminar la entrega en las próximas semanas en las 40 localidades mas grande, estamos en el periodo de prueba de los frezzer y una vez que estén habilitados y probados se distribuyen a las localidades que quedan para poder garantizar cuando sigan llegando las dosis disponer de vacunas con refrigeración de menos 20".





Organización





Bachetti explicó que cada localidad tiene su formato, "nuestra recomendación fuerte y la indicación del plan rector es iniciar con los adultos mayores de más edad, pero cada localidad tiene una particularidad".



También se están registrando las personas que no pueden salir de su domicilio, "los centros de salud tienen estos relevamientos registrados, para garantizar esa vacunación si tiene que ser en domicilio. Las personas que pueden acudir a los centros de vacunación tenemos que tener en cuenta la cercanía en las localidades grandes y la edad".



Recordó que ya se inició la campaña en varias localidades, "en La Paz la mayoría de los adultos mayores fueron vacunados arriba de los autos, eso también está previsto en Paraná y en Concordia para evitar que el adulto mayor deba bajarse. Eso hace que sea dinámico, tenemos que vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible.



En lo que respecta a Paraná y Concordia, y la vacunación en los centros de salud, dijo que "es un trabajo conjunto, la atención primaria es importantísima a la hora de garantizar primero la localización de las personas, el trabajo territorial". En ese marco, indicó que en "los años que lleva la atención primaria en toda nuestra provincia y en los municipios, hace que sea mucho más fácil", y detalló que hay más de 300 vacunatorios en toda la provincia, "eso habla de un desarrollo territorial muy amplio y es nuestra fortaleza".



Asimismo, valoró que "los desafíos hoy son nuevos, más que nada logísticos". Puntualizó que "estamos a la espera de más dosis, es una situación que excede a la provincia de Entre Ríos en relación a la cantidad de dosis. Si recibiéramos fluidamente las cantidades que precisamos, nosotros tenemos todo organizado para terminar rápido, pero estamos sujetos a eso".



Explicó también que "a medida que van llegando (las dosis), la cámara de vacunas en la ciudad de Paraná prácticamente es un trampolín, cuando llegan las dosis está prevista la distribución y después cada actor local hace su estrategia con apoyo nuestro y vamos avanzando".



Respecto de la continuidad de la vacunación, explicó que "generalmente los grupos no se cierran nunca, lo que ha pasado es que se abren grupos priorizados y se va avanzando a medida que van culminando en gran medida, se empieza a avanzar con otros". Por ejemplo, "este año va a haber gente que va a cumplir 70, y gente que va a ser diagnosticada con alguna enfermedad crónica, por eso se habla de que son dinámicos estos grupos".



"Finalizada la vacunación del grupo de los mayores de 70 años, lo programado es continuar con los mayores de 60, también los grupos de riesgo de 18 a 59 con enfermedades crónicas, y en paralelo con los grupos esenciales de docentes, fuerza de seguridad, servicio penitenciario y bomberos. Todo depende de la cantidad y clase de vacuna que tengamos", puntualizó Bachetti.