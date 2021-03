Buscan a dos hermanos de 11 y 15 años que desaparecieron en aguas del río Salado

La localidad santafesina de San Justo entró en una fuerte conmoción luego de que se conozca que dos niños de 11 y 15 años no pudieron ser hallados tras caer al Río Salado este domingo por la tarde. Tres hermanos menores de edad, dos nenes y una nena, habían desaparecido mientras se refrescaban y eran intensamente buscando por familiares y amigos.Personal de la Unidad Regional XVI, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de San Justo lograron rescatar a otra menor que también había caído, pero no lograron lo mismo con lo mismo con los dos restantes.El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Justo lleva adelante el operativo rastrillo en el lugar de la desaparición e informaron que los resultados fueron negativos y no pudieron encontrar a los dos niños.El hecho ocurrió en la zona del Río Salado conocida como La República, a la altura de lo denominado como remanso que tanta peligrosidad reviste, publicóDesde las 6 de este lunes comienza un nuevo rastrillaje para lograr dar con el paradero de los dos niños de los que aún no hay rastros.