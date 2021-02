Nuevos focos de incendio en las islas del Paraná y denuncian "falta de control"

Ecologistas rosarinos advirtieron sobre nuevos focos de incendio "intencionales" en las islas del Paraná, frente a Rosario, y denunciaron la "falta de control e inacción" de los organismos de seguridad, para evitar las repetidas quemas en el humedal.



"Desde principios de esta semana se observan columnas de humo provenientes de las islas frente a Rosario, unos 35 kilómetros y muy adentro de la zona del humedal", dijo a Télam Pablo Cantador, de la agrupación ecologista "El Paraná No se Toca".



Explicó que "hoy tenemos focos de incendio al norte del arroyo Los Porteños, cerca del arroyo Paranacito, y en la zona de riacho Barrancoso en lo profundo del humedal. Algunas zonas afectadas son fiscales y otras, usurpadas", afirmó.



Cantador comentó que a principios de esta semana, "también se quemaron áreas de riacho Barrancoso, donde es muy notorio que alguien pasó navegando por la orilla y fue prendiendo fuego".



"Estas son observaciones que nosotros vamos haciendo y que tienen su respaldo con lo que muestran las imágenes satelitales. Esos focos intencionales, están separados entre sí por unos 20 kilómetros", detalló.



El ecologista dijo luego que "los incendiarios siguen muy tranquilos quemando el interior del humedal, están ahí y ningún organismo de seguridad o control al día de hoy los encontró".



"Está claro que son intencionales y realizados por personas que conocen bien el interior de las islas y llegan a lugares poco frecuentados por el común de la gente", denunció.



Según el ambientalista rosarino "no es muy difícil saber y ver quienes circulan durante la semana por zonas del humedal, pero no hay voluntad de investigar y dedicar recursos para resolver la causa de raíz".



"Además de apagar el fuego, queremos que pongan preso a los que incendian, si no, esta situación será eterna", finalizó el integrante de la organización ecologista El Paraná No se Toca.



Recientemente, la Multisectorial por los Humedales (MH) también advirtió sobre la presencia de múltiples focos de incendio "intencionales" frente a localidades santafesina ubicadas a la vera del río Paraná.



Y recordaron que esas quemas, durante todo el año 2020 "se llevaron puesto más de medio millón de hectáreas de humedal". (Télam)