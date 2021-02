ANSeS transfirió $ 28 mil millones a provincias con déficits previsionales

La ANSeS dispuso oficialmente hoy transferir alrededor de 28 mil millones de pesos a siete provincias, para que puedan financiar los déficits en sus sistemas previsionales.De acuerdo con la Resolución 44/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, las provincias beneficiadas son Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe."Transfiérase a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales al Estado Nacional, en concepto de anticipo para el ejercicio 2021 y a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial, el equivalente mensual a una doceava parte del último monto del déficit provisorio o definitivo", según el texto oficial.La ANSeS recordó que la Ley N° 27.260 instruyó al Poder Ejecutivo Nacional a que arribe a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí los hubieran transferido, "de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional".El Presupuesto Nacional de este año definió a la ANSeS como el organismo encargado de determinar los montos totales y de transferir mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales, en concepto de anticipo a cuenta, el equivalente mensual a una doceava parte del último monto total del déficit-provisorio o definitivo-determinado."En este sentido, y considerando los últimos convenios celebrados entre ANSeS y las provincias, en los cuales se plasmó el último monto total de déficit provisorio determinado sobre la base del proceso de simulación, ésta Administración Nacional está en condiciones de determinar y calcular los montos totales a ser transferidos a las provincias en concepto de asistencia financiera para el ejercicio 2021", añadió la Resolución.