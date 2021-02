Corte de prestaciones: IOSPER explica cómo se realiza el reintegro por consultas

Política Iosper convocó a Femer a nueva reunión para dialogar y destrabar el conflicto

Mientras se extiende el conflicto entre IOSPER y FEMER, lo que desencadenó el corte de prestaciones médicas a afiliados, desde la obra social provincial explicaron cómo se realiza el reintegro por consultas y prácticas médicas. Ya se tramitan 20 solicitudes, pudo saber, explicó ael director administrativo contable de la obra social, Arnaldo Smith.Según aclaró, “Y encomendó a los profesionales que no entreguen a sus pacientes, los recibos “comunes de verdulería”.“El sistema de IOSPER ya se adecuó para que el afiliado se acerque a la delegación con la factura, se iniciará un notita de presentación con un número de trámite para el reintegro ypor la consulta o la práctica médica que haya sido efectuada”, prometió Smith.El contador sostuvo que, “como todo trámite de reintegro,Los afiliados, para reclamar los reintegros por prácticas médicas deben presentar “la documentación respaldatoria, el pedido médico y en caso que haya resultados del estudio, también deben agregarlo”.“La documentación se derivará al departamento de Prestaciones Médicas de la obra social, se audita y en un breve plazo, IOSPER reintegrará lo que el profesional le cobró, siempre de acuerdo a los valores que la obra social tiene vigentes en su nomenclador, el cual, a partir del 1º de febrero tiene un 10% cargado”, sostuvo el contador.En la oportunidad, comunicó que desde el inicio del corte de prestaciones por parte de la Federación Médica a afiliados a IOSPER,“Hay Círculos de Odontólogos de algunos de los departamentos que decidieron no trabajar con IOSPER. No obstante, la obra social tiene garantizada la atención odontológica a sus afiliados a través de la Asociación Odontológica de Paraná, con profesionales en toda la provincia, además de convenios individuales”, comunicó Smith.