Cumple 102 años el policía retirado más longevo de Entre Ríos

Cumple este miércoles sus 102 años de vida, Don Guillermo Escolástico Barzola, el policía retirado más longevo de Entre Ríos, pudo saber. En su casa en María Grande y acompañado por una de sus hijas, quien supo ser condecorado por la Provincia, hoy día no puede recibir visitas debido a la pandemia por coronavirus, pero los saludos de sus afectos no tardaron en llegar.“Él está contento y agradecido a Dios por todo lo que le ha dado”, aseguró María Elisabeth, una de las hijas que lo cuida y lo acompaña en su casa de María Grande, la más antigua de la localidad porque data de 1919.Debido a la pandemia por coronavirus, Don Guillermo no puede recibir visitas “porque tiene las defensas muy bajas”, pero en lo que iba de la mañana ya recibió innumerables llamados telefónicos de familiares, amigos y allegados. “Como todos los años, su médico de cabecera, el Dr. Carlos Castaldo, le trajo una torta”, valoró la mujer, en comunicación con“Yo estoy orgullosa de mi papá. Él es una persona muy querida por todos, porque trabajó en las comisarías de varios pueblos, también fue bombero, y además, cuando cumplió los 100 años fue condecorado en la Escuela de Policías; ahí le entregaron una medalla de honor y su legajo de vida”, ponderó María Elisabeth.Aunque Don Guillermo está postrado en una cama ortopédica, “porque ya no puede levantarse”, su hija agradeció que no está enfermo. “Por ahí conoce y por ahí no, pero es por su vejez”, acotó al respecto.“Lo tenemos vivo, y lo disfrutamos mucho”, remarcó la hija de Don Guillermo Escolástico Barzola, el policía retirado más longevo de Entre Ríos.