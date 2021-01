Alrededor de 20 hoteles no abrieron sus puertas esta temporada en Carlos Paz

El sector hotelero fue sin dudas uno de los rubros más damnificados en el país y en el mundo debido a la crisis sanitaria por la pandemia.



Leonardo González, quien es actualmente el Presidente de la Asociación Hotelera de Villa Carlos Paz, brindó detalles acerca de la delicada situación que atraviesan los trabajadores del sector, los cierres de algunos complejos y de qué manera se continúa desarrollando una temporada de verano sin precedentes.



"Podemos ver una gran cantidad de gente paseando por las calles, pero esas personas no se encuentran en lo que es el alojamiento formal de la hotelería. Hay cerca de 20 hoteles que han decidido no abrir, o lo hacen esporádicamente los fines de semana, para trabajar con personal reducido", indicó González.



Acerca de los porcentajes de plazas disponibles a disposición de los turistas que maneja el sector hotelero, el presidente de la Asociación destacó: "En la primer semana del 2020 nos dió un 37% semanal y un pico de 48% el día sábado, con lo cual tuvimos un 41% aproximadamente de ocupación semanal".



Considerando los niveles históricos de ocupación del Valle de Punilla en estas épocas, y el ante el posible contexto por un segundo brote de coronavirus, Leonardo González admitió: "Trabajando al cien por cien los 60 días del verano no sería suficiente. Esto va a llevar mucho tiempo para recuperarnos si es que lo logramos". (CBA 24)