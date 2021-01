Largas colas de camiones en Túnel: la protesta sigue “hasta nuevo aviso”

En el marco de los reclamos por un aumento en las tarifas, transportistas autoconvocados mantienen este lunes la medida de fuerza en el Túnel Subfluvial y no permiten el paso de ningún tipo de transporte pesado.En diálogo con el programade, uno de los referentes de los transportistas que no quiso brindar su nombre ante la falta de un sindicato que los “respalde”, afirmó que “los particulares, ambulancias, servicios públicos, transporte de pasajeros, medicamentos, insumos, combustibles, todo eso pasa, se corta únicamente el transporte de carga en general, hasta nuevo aviso”.Para este lunes, en horario que no tienen confirmado, se espera una reunión con las Cámaras para tratar de resolver el conflicto.Consultado sobre el reclamo, el transportista hizo referencia a la “agresiva suba del combustible, que ya al pequeño trabajador o empresario que tiene uno o dos camiones, se le hace imposible con las tarifas que se están manejando. Hay tarifas buenas, pero las maneja el transporte grande, y la minoría se rige por ellos. El transporte grande cobra bien (entre 85 y 110 por km), dependiendo la carga que hacen, pero el resto cobra mucho menos, capaz que 60 pesos el kilómetro”.En tal sentido, indicó que “con el precio del combustible hoy, reclamamos un piso mínimo de 85 pesos el kilómetro”.“Obviamente que al combustible no lo vamos a poder bajar porque somos pocos. Lamentablemente tenemos que usar la fuerza porque hemos elevado notas sin tener respuestas. Si logramos que nos escuchen el beneficio va a ser para todos”, agregó el trabajador y opinó que una solución sería obtener descuento en los combustibles y peajes para los transportistas. “Solo de peaje entrando a Capital tengo en el mes 30.000 pesos”, agregó.Finalmente, el transportista explicó que no quiso brindar su nombre ni exponer su rostro ante las cámaras porque “no tenemos respaldo, no hay sindicato ni una cámara, y dando nombres o figurando sos la oveja negra y nos pueden llegar a trabar el transporte y no queremos que eso ocurra”.