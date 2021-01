“Motomandados” despidieron con caravana al compañero fallecido en accidente

Policiales Un motociclista falleció tras el choque frontal contra una camioneta

Amigos, compañeros y colegas despidieron a Carlos Amarillo, el motomandado que falleció el viernes, luego de ser impactado por una camioneta sobre Ruta 4, en la ciudad de Concordia. Un momento muy emotivo fue cuando se realizó una caravana en motos, desde Nogoyá y Vélez Sarsfield, hasta Diamante y San Lorenzo, sede de la mensajería donde trabajaba el fallecido.Marcelo Núñez primeramente le dio el más sentido pésame a la familia del compañero Carlos. Una verdadera pérdida de un compañero que más que un compañero fue un amigo de todos los que trabajamos en la Mensajería Servicio del Este 2.Luego, en diálogo con, el ex compañero de Carlos dijo que lamentablemente a veces la gente no entiende. “Quiere que estemos en dos minutos con el mandado y no es así. Hay gente que no comprende que por no moverse de su casa, muchos de nosotros trabajando pierden la vida o corremos el riesgo de que nos maten como pasó con Carlos. Todos los vamos a recordar de la mejor manera”.Familiares, amigos y colegas de Carlos se concentraron alrededor de las 08.00 horas en la funeraria Los Olivos y alrededor de las 10.00 comenzó la caravana rumbo a la mensajería Servicio del Este 2, donde trabajaba el hombre que murió a los 49 años.