Covid-19: Aplicarán “transfusión precoz de plasma” a pacientes en Gualeguaychú

Luis Castillo, titular del Banco Único de Sangre, anticipó que desde la semana entrante desde el Hospital Centenario se "trabajará en implementar la transfusión precoz de plasma de convalecientes para la población mayor de 60 y 70 años con comorbilidades como la obesidad, diabetes, o elevada presión arterial".Ese procedimiento “debe realizarse dentro de los tres días de iniciados los síntomas y es una especie de internación de día que vendría a ser una acción preventiva con plasmas de recuperados para evitar que ese paciente empeore y necesite una cama de terapia”, agregó Luis Castillo aRespecto de la compleja situación epidemiológica de la ciudad, el médico expuso que “como terapista estar preparados para el peor escenario, de ahí para abajo todo es alegría. Pero no podemos confiarnos en esperar que esto mejore, la conducta siempre es pensar que si hoy tenemos mil casos debemos trabajar para sostener el sistema cuando tengamos dos mil”.Según Castillo por ahora no se espera que se aplana la curva. “No nos vamos a relajar, estamos pensando un plan B, por si esto falla, como el relanzamiento de la transfusión precoz del plasma de convalecientes”.Otro punto donde el titular del Banco Único de Sangre hizo hincapié fue “en la consulta precoz, en no minimizar los síntomas y concurrir a la consulta”. En ese sentido agregó que se busca “tratar de minimizar los daños y las muertes, por supuesto. Mientras el porcentaje más alto sea de casos leves y moderados, medianamente, se puede estar un poco más tranquilo. Ahora, el problema es cuando se empieza a invertirse esa relación y crecen los pacientes graves”.Castillo destacó que “la única herramienta que tenemos es la prevención, por eso, esta sanción a las fiestas que votó el Concejo”. En ese sentido, reveló que “debería sea punible el no uso de barbijos en la calle porque hay mucha gente que sigue sin usarlo. Lamentablemente, pocos saben que desde septiembre es obligatorio en la vía pública. Estamos hablando de respeto hacia el otro y sabemos que las sanciones económicas son las que más duelen”.Aunque reconoció que en la ciudad “falló la comunicación respecto al uso de barbijo desde el primer momento. El barbijo es obligatorio en todos los ambientes, no solamente en los negocios, lo que pasa es que se comunicó mal y no le quedó claro a la gente por eso vemos que salen de los negocios y se sacan los barbijos", concluyó.