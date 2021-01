Clausuraron un bar que mostraba cómo rompía los protocolos de coronavirus

El municipio clausuró de manera preventiva a un bar por no cumplir con los protocolos de coronavirus Covid-19. Esta acción se desarrolló a partir de las imágenes y videos que el propio comercio publicó en sus redes sociales y donde quedaba expuesto que no estaba cumpliendo con la función para la que había sido habilitado.La medida fue ejecutada este lunes por la tarde por las publicaciones que el comercio "The Roof" realizó en Instagram durante el fin de semana para publicitar su actividad. El local está ubicado en avenida Carballo al 200."Fuimos elegidos para controlar y estamos cumpliendo con la responsabilidad que los ciudadanos nos delegaron. Estamos tomando herramientas tecnológicas como la difusión en las redes para poder ejercer un mejor control en la ciudad, tal como lo advirtió el intendente (Pablo) Javkin" en la conferencia de prensa de este lunes, manifestó la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru en diálogo con La Capital.Además, agregó que la decisión fue tomada porque se "tergiversó el rubro. Estaban bailando. Además, incumplían con la normativa y con toda recomendación y protocolo que exigimos desde el municipio para disminuir la propagación del coronavirus Covid-19".La funcionaria también publicó una foto del momento de la clausura en su perfil de la red social Twitter y comentó: "Clausura por incumplimiento Covid-19. A local comercial que infringió los protocolos sanitarios y tergiversó el rubro; inconexo con el buen accionar del sector gastronómico. Es la segunda clausura semanal por la misma causa. Severidad con quienes infrinjan la normativa vigente".Labayru hizo énfasis en que es la segunda intervención de este tipo en una semana debido a que el pasado viernes el municipio dispuso la clausura del boliche Blue de avenida Colombres 1756 (costanera norte) por "flagrante y manifiesto incumpliendo de las medidas sanitarias impuestas por la normativa vigente para la prevención del Covid-19", luego de que se verificara que los asistentes estaban bailando y que no respetaron los protocolos establecidos ni las restricciones que regían para la habilitación del local. (La Capital)