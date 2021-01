Detienen a nena de 10 años por no usar barbijo: el argumento del comisario

La Justicia de Santiago del Estero investiga el caso de una nena de 10 años de la localidad de Brea Pozo quien fue detenida por la Policía local por no llevar barbijo.



Según relató la madre de la nena, la pequeña habría estado retenida al menos 20 minutos y los policías les explicaron que la medida se llevó a cabo porque la niña no tenía barbijo.



"A mi nena la detienen con insultos y gritos por parte del Jefe de la Policía, de la Seccional 36. La llaman con agresiones verbales, la detienen la ingresan a una comisaria alrededor de las 12:10 del mediodía. Ella estaba con un mayor que estaba con barbijo, es una prima de ella. Estaba sentada en el banco, no había gente a esa hora. Mi nena no tiene el barbijo por problemas de salud, no se lo puso porque se olvidó y no la obligamos porque tiene problemas nasales", contó.



La mujer contó que, cuando llegó a la comisaría, le informaron que su hija "estaba detenida porque no tenía el barbijo puesto".



"Cuando llega mi esposo pedimos hablar con el Jefe de la Policía. Cuando le preguntamos porque la detuvieron, el Jefe dijo que la quería asustar para que tome conciencia de lo que hace. Cuando mi marido le pregunta porque ley u ordenanza la detienen, él (Adrián Argañaraz) lo amenaza con detenerlo a él", dijo.



Sobre la denuncia ante la Justicia, precisó: "La denuncia está hecha, esperamos que nos atienda la jueza y un psicólogo a mi hija. Anoche ella no durmió me pregunta, si ella luego va a poder salir en bicicleta", lamentó.